CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Made in Korea“ llegó a su fin con su sexto episodio, pero la historia de Baek Ki-tae (Hyun Bin), un astuto y ambicioso agente de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA) que controla en secreto redes comerciales ilícitas para acumular poder y riqueza, y de Jang Gun Young (Jung Woo-sung), el implacable fiscal que hace todo lo posible para detenerlo, ¿realmente terminó? ¿Volverán a enfrentarse en una segunda entrega de la serie coreana de Disney+ y Hulu?

A pesar de que sus superiores le ordenan cerrar su investigación, el fiscal que se caracteriza por su principios inquebrantables continúa buscando pruebas en contra del ambicioso Ki-tae, quien cierra nuevos tratos que lo ayudan a avanzar en camino hacia el poder. Pretende conquistar el mercado japonés con su metanfetamina de alta pureza, además, cuenta con fuertes aliados.

Para exportar a gran escala, el agente de la KCIA deja fuera al corrupto director Hwang y propone a Dae-il como nuevo líder de la banda Manjar. Más tarde, viaja a Japón para cerrar un trato con la Yakuza y cuenta con la ayuda de Choi Yu-ji/Yuji Ikeda (Won Ji-an), la hija adoptiva de Osamu Ikeda.

El fiscal Jang Gun Young (Jung Woo-sung) fue arrestado bajo cargos falsos al final de la primera temporada de la serie surcoreana "Made in Korea" (Foto: Hulu/ Disney+)

¿HABRÁ TEMPORADA 2 DE “MADE IN KOREA”?

La respuesta corta es sí. La segunda temporada de “Made in Korea” fue confirmada incluso antes del estreno de los seis primeros episodios. La renovación se anunció durante un panel con las estrellas Hyun Bin, Jung Woosung y Woo Dohwan, junto al director Woo Minho, en el preestreno de las series originales de Disney+ en Hong Kong Disneyland Resort.

Hasta el momento, se sabe que la nueva entrega de la popular serie, dirigida por Woo Min-ho a partir del guion de Park Eun-gyo y Park Joon-suk, también tendrá emocionantes seis capítulos. Aunque no se ha confirmado la fecha de estreno exacta, se anunció que llegaría a finales del 2026.

Al final de la primera temporada de “Made in Korea”, Jang Gun Young fue arrestado bajo cargos de soborno y por supuestamente proteger a la red de narcotráfico de Dae-il. Mientras que, Baek Ki-tae quedó en la cima del poder. Aunque tiene poderosos aliados, también tiene más enemigos. Por lo tanto, el camino quedó preparado para los nuevos episodios.

En una entrevista con TV Insider, los protagonistas, Hyun Bin y Jung Woo-sung, compartieron algunos detalles sobre la segunda temporada. “En comparación con la primera temporada, se volverá aún más intensa y aún más extrema en términos del nivel de conflicto”, adelantó Hyun.

“Se espera, ¿verdad?, que probablemente haya alguien que se adelante un poco al otro al final de la primera temporada”, agregó Jung. “Quien no lo haya logrado estará lleno de ira, y eso quizás sea un motor para futuras historias”.

Choi Yu-ji/Yuji Ikeda (Won Ji-an), la aliada de Baek Ki-tae, continúa con sus negocios en la temporada 2 de la serie surcoreana "Made in Korea" (Foto: Hulu/ Disney+)

¿CÓMO VER “MADE IN KOREA”?

La primera temporada de “Made in Korea” terminó el 14 de enero de 2026, así que los seis episodios están disponibles en Disney+. en Disney+. Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.