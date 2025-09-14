En “El otro París”, vemos cómo las participantes del reality “The Honeypot” tratan de cautivar a la estrella de este formato: Trey, quien al final debe elegir con cuál de las bellas jóvenes se queda. Si bien, a lo largo de la comedia romántica disfrutamos de las diversas situaciones que nos presentan, de seguro te estás preguntando quiénes son las parejas reales de los actores que salen en la película de Netflix. Averígualo a continuación.

MIRANDA COSGROVE

En "El otro París", Miranda Cosgrove interpreta a Dawn (Foto: Brad Krevoy / Motion Picture Corporation of America)

Miranda Cosgrove interpreta a Dawn. La actriz actualmente se encuentra soltera, bueno, al menos eso es lo que creemos, pues es muy reservada en ese aspecto. Ella no rechaza la idea de encontrar a alguien especial con quien compartir su vida.

“Siento que necesito esforzarme un poco más. Soy una de esas locas que creen que simplemente me voy a encontrar con alguien en una cafetería”, señaló a PEOPLE en septiembre de 2025.

PIERSON FODÉ

En "El otro París", Pierson Fodé interpreta a Trey (Foto: Brad Krevoy / Motion Picture Corporation of America)

Pierson Fodé interpreta a Trey. El actor también es muy reservado en sus temas personales, en especial si se trata de pareja, por lo que prefiere pasar desapercibido.

Su última relación sentimental fue con la actriz Saxon Sharbino, con quien comenzó a salir en mayo de 2020 e incluso subieron una foto juntos en enero de 2022, pero de ahí no hay mayor rastro de que sigan; por lo tanto, estaría soltero.

VERÓNICA LONG

Verónica Long en una escena como Heather en "El otro París". (Foto: Brad Krevoy / Motion Picture Corporation of America)

Verónica Long interpreta a Heateher. Ella sí tiene novio. El nombre que ocupa un lugar especial en su corazón es Spencer Teeter, un escritor y actor, con el que está más por cumplir siete años.

El 16 de octubre de 2024, la actriz subió un video de hace seis años al lado de su pareja con quien canta, mientras él toca la guitarra. Aquel día cumplir un aniversario más.

MADISON PETTIS

Madison Pettis interpreta a Alexis. Actualmente, la actriz se encuentra soltera. Anteriormente estuvo involucrada con la estrella del baloncesto Michael Porter Jr.

Aunque se desconoce porque dejaron de salir, el deportista reveló que ambos tenían sus agendas muy ocupadas, lo que habría llevado a distanciarse.

TORRANCE COOMBS

El actor tomándose un selfie. Él interpreta aCarl en "El otro París" (Foto: Torrance Coombs /Instagram)

Torrance Coombs interpreta a Carl. La vida sentimental del actor también se mantiene bajo absoluta reserva.

Él estuvo casado con la Alyssa Campanella, Miss Estados Unidos 2011. Contrajeron matrimonio en 2016, pero se separaron en 2019.

MADELEINE ARTHUR

Madeleine Arthur interpreta a Cinderella. Aunque ella se considera muy romántica, se encuentra soltera, estado que le permite pensar en ella misma.

Uno de los motivos por los que no tendría pareja sería porque vive entre Los Ángeles y Vancouver. “No hay tiempo para el amor. Son muchos viajes y otras aventuras”, dijo en 2020 a Distract TV.

YVONNE ORJI

Yvonne Orji llega para la 23ª ceremonia anual del Premio Mark Twain de humor estadounidense en el Centro Kennedy en Washington, DC, el 24 de abril de 2022 (Foto: Samuel Corum / AFP)

Yvonne Orji interpreta a Rachel. A pesar de que se encuentra completamente sola tras terminar su noviazgo con el jugador de la NFL Emmanuel Acho en 2019, ella no le ha cerrado las puertas al amor, es más, lo toma con humor.

“Recen por él, sea quien sea, hay mucha energía acumulada aquí conmigo”, señaló con Chelsea Handler en noviembre de 2023.

