El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se reunió este lunes con uno de los creadores y el productor de la afamada serie británica ‘Adolescencia’ y les confesó que, como padre de dos hijos, no le había resultado “fácil” verla.

Según la BBC, el líder laborista recibió esta mañana en su residencia oficial de Downing Street al guionista Jack Thorne y al productor Jo Johnson y participó, junto a algunas organizaciones benéficas y representantes juveniles, en una mesa redonda para abordar cómo evitar que los jóvenes se dejen influenciar por material tóxico en internet.

En este sentido, Starmer calificó ‘Adolescencia’ como “una antorcha que brilla intensamente sobre una combinación de asuntos que mucha gente no sabe cómo resolver” y añadió: “Para ser honesto, como padre, no me ha resultado fácil verla”, recoge la cadena pública.

A juicio del mandatario británico, el drama de Netflix “conecta instantáneamente con los miedos y las preocupaciones, no solo de la gente joven, sino también, francamente, con los de padres y adultos de todo el país”.

El escritor de "Adolescencia", Jack Thorne, le dijo a la BBC que los "influencers" de la masculinidad son parte de un ecosistema de problemas que afectan al adolescente en el centro de la serie. (Foto: Netflix)

De ‘Adolescencia’, Starmer también alabó cómo representa “el devastador efecto de la misoginia” en la sociedad británica; los peligros de la radicalización en internet y “el sentimiento de la gente joven estando solos, muy a menudo en su habitación o donde sea, aislados con esa radicalización en línea” y los retos diarios que enfrentan los hijos, escuelas y familias.

De acuerdo con la cadena británica, el laborista admitió que no existe una política única que pueda ofrecer una solución sencilla a este problema social: “En realidad es mucho más grande que eso, casi una cuestión cultural”, añadió.

De izquierda a derecha: Ashley Walters, Owen Cooper, Stephen Graham, Erin Doherty y Christine Tremarco de la serie "Adolescencia" de Netflix.

Thorne, que escribió ‘Adolescencia’ junto con el también actor Stephen Graham, instó recientemente en el programa de BBC ‘Newsnight’ a Starmer a considerar “con bastante urgencia” la prohibición de los teléfonos inteligentes en las escuelas y una edad digital de consentimiento similar a Australia, que ha prohibido el uso de las redes sociales a menores de 16 años.

La serie se ha convertido en un fenómeno global y en el título más visto del catálogo de Netflix, con más de 66 millones de espectadores en sus primeras dos semanas. A raíz de esto, la plataforma anunció que habilitará que ‘Adolescencia’ esté disponible en todas las escuelas secundarias del Reino Unido a través del servicio educativo ‘Into Film+‘.

Owen Cooper y Erin Doherty en "Adolescencia". (Foto: Ben Blackall/Netflix)

‘Adolescencia’ relata la historia de un niño de 13 años acusado de asesinar a cuchilladas a una compañera de su colegio y a lo largo de sus cuatro capítulos -rodados en plano secuencia- explora cómo internet impulsa la violencia, el acoso escolar o la misoginia entre los adolescentes.