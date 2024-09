La serie “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez” (en su idioma original: “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”) de Netflix se basa en un oscuro caso real, por lo que los personajes que aparecen en el show se inspiran en personas reales. Así, quizá te gustaría saber quién es realmente Jerome Oziel y dónde está ahora el psicólogo de uno de los hermanos acusados de matar a sus padres. Por ello, en esta nota, Gestión Mix te cuenta todo lo que se conoce al respecto.

Vale precisar que la serie de Netflix es la secuela de “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” y, con el paso del tiempo, se espera que sea parte de una franquicia consolidada sobre algunos de los crímenes más impactantes de Estados Unidos.

Así, a lo largo de 9 episodios, el show investiga las vidas de los hermanos Menendez y el brutal asesinato de sus padres en 1989, en Beverly Hills.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”:

¿QUIÉN ES EL PSICÓLOGO JEROME OZIEL?

Jerome Oziel fue el psicólogo de Erik Menendez y, por lo tanto, tuvo un papel clave en el caso, dado que fue la persona a la que el joven le confesó haber sido uno de los responsables de la muerte de sus progenitores.

De acuerdo con el periodista Robert Rand, hay cuatro versiones sobre aquella confesión. Sin embargo, se sabe que el Dr. Oziel estaba tratando a Erik, quien le dejó un mensaje en su contestador la noche del 30 de octubre de 1989, dos meses después de los asesinatos.

Resulta que Erik exigió ver al terapeuta al día siguiente, por lo que el Dr. Oziel concertó una cita a las cuatro de la tarde en plena celebración de Halloween.

Entonces, cuando Erik llegó, hablaron durante una hora y, tras dar un paseo, Menendez se limitó a decir: “Lo hicimos”.

¿QUÉ HIZO JEROME OZIEL DESPUÉS DE LA CONFESIÓN?

Aparentemente, Oziel no se comunicó con la policía de inmediato por un tema de seguridad. Sin embargo, su amante Judalon Smyth acudió con las autoridades justo cuando él había roto la relación... unos meses después de aquella confesión.

Así, la mujer reveló todo lo que sabía sobre el caso, además de hacer un par de serias acusaciones contra el psicólogo.

Por supuesto, los hermanos Menendez fueron detenidos poco después, en marzo de 1990.

¿DÓNDE ESTÁ JEROME OZIEL EN LA ACTUALIDAD?

Según Los Angeles Times, el Dr. Oziel perdió su licencia en enero de 1997, tras ser “acusado por un panel estatal de incumplir las normas de confidencialidad y mantener relaciones sexuales con pacientes femeninas”.

En aquel momento, él se había mudado fuera del estado de California y ya no trabajaba, por lo que su abogado no veía pertinente volver a aquel estado para defender el uso de una licencia que simplemente no utilizaba.

Tal como recoge Distractify, desde septiembre del 2024, el Dr. Oziel vive en Albuquerque, Nuevo México, y trabaja para una organización llamada Marital Mediation.

El referido medio señala que ahora se hace llamar Jerry y, aparentemente, ayuda a la gente a resolver los problemas de su matrimonio como alternativa al divorcio.

Dallas Roberts interpreta al Dr. Jerome Oziel en la serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" (Foto: Netflix)