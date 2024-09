¿Estás en busca de una película con la que tanto grandes y chicos se puedan divertir en casa? Pues, si llegaste a esta nota, parece que Gestión Mix tiene la opción perfecta para ti. Lo cierto es que Netflix esconde varias producciones familiares en su catálogo, pero no todas tienen el lujo de haber ostentado el título de ser el segundo largometraje de animación más taquillero de todos los tiempos, solo por detrás de “Shrek 2″. Y es que eso es lo que se logra cuando se combinan dinosaurios, mamuts y mucho humor, pese a que no sea históricamente exacto... Digamos que son las licencias que nos permite la magia del cine animado.

Bajo la dirección de Carlos Saldanha y Mike Thurmeier, este filme se desarrolla a lo largo de 85 minutos de metraje, lo que lo hace ideal para una divertida tarde en compañía de todos los miembros de tu hogar.

Por supuesto, puedes disfrutarlo con su doblaje en español, aunque -si lo ves en su idioma original- tienes la posibilidad de escuchar el trabajo de actores de la talla de Ray Romano, Queen Latifah, Josh Peck, Simon Pegg y Bill Hader.

El largometraje no es otro que “Ice Age: Dawn of the Dinosaurs” (también conocido como “La era de hielo 3”), el proyecto que completó la trilogía de la icónica saga animada y que, a nivel global, recaudó US$886.7 millones en taquilla.

¿DE QUÉ TRATA “ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS”?

Al igual que otras películas de la franquicia, esta se centra en los personajes de la época glacial de la prehistoria más famosos del cine.

Así, mientras Manny y Ellie se preparan para tener un bebé, Scrat sigue intentando apoderarse de la muy escurridiza bellota y Diego se pregunta si pasar tanto tiempo con sus amigos no le estará volviendo demasiado “blandito”.

Sin embargo, la parte más complicada se la lleva Sid, quien es secuestrado por una hembra tiranosaurio tras robarle los huevos.

Entonces, el resto de la manada se dispone a rescatarlo en un mundo tropical perdido habitado por dinosaurios bajo el hielo. ¿Lograrán su objetivo?

MIRA EL TRÁILER DE “ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS”

¿CÓMO VER “ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS”?

Si te encuentras en Latinoamérica y España, puedes disfrutar de “La era de hielo 3″ en Netflix. Para esto, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Recuerda también que la película está disponible a nivel internacional vía Disney+.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco en inglés de “Ice Age: Dawn of the Dinosaurs”:

Ray Romano como Manny

John Leguizamo como Sid

Denis Leary como Diego

Simon Pegg como Buck

Queen Latifah como Ellie

Seann William Scott como Crash

Josh Peck como Eddie

Tara Strong como Peaches

Chris Wedge como Scrat

Karen Disher como Scratte

Frank Welker como Momma

Bill Hader como Gazelle

Jane Lynch como Madre Diatryma

Kristen Wiig como Madre Castor

Carlos Saldanha como Bebés dinosaurio / Pájaro no volador

Eunice Cho como Madison (Joven Diatryma)

Maile Flanagan como Madre Aardvark

Christian Pikes como Little Johnny

El póster de "La era de hielo 3", película animada que se desarrolla a lo largo de 85 minutos de metraje (Foto: 20th Century Fox Animation)