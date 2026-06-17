La tercera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del Dragón” en español) se estrena el 21 de junio de 2026 y promete un tono más sombrío, donde ambos bandos, Verdes y Negros, recurrirán a jugadas despiadadas, además de sangrientas batallas y muertes de personajes clave. Algunos críticos especializados ya vieron los primeros episodios de la nueva entrega de la serie precuela de HBO, así que ya tiene un veredicto.

En la nueva entrega, que comenzará con Battle of the Gullet (Batalla del Gaznate), una de las más sangrientas en la historia del universo fantástico de “Game of Thrones” creado por George R.R. Martin, la guerra civil de los Targaryen se recrudece con la inminente conquista de Desembarco del Rey por parte de la reina Rhaenyra (Emma D’Arcy).

Además, la tercera temporada de “House of the Dragon”, que cuenta con ocho episodios, incluye al menos cuatro batallas importantes, un intenso asedio a Harrenhal y el destructivo debut de las “semillas de dragón” (Hugh Hammer, Ulf el Blanco y Addam de la Quilla).

En la tercera temporada de "House of the Dragon", Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) lidiará con sus graves heridas, su frágil estado físico y su lucha por retener el control (Foto: HBO)

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

Los críticos han tenido acceso a los cuatro primeros episodios de la temporada 3 de “House of the Dragon” y la mayoría aplauden las épicas batallas y el dramático desarrollo de los personajes, además, coinciden en que la serie de HBO ha corregido los problemas de ritmo de la entrega anterior.

Mientras IndieWire destaca de manera positiva que en esta temporada las líneas argumentales se unifican, otros medios aseguran que, los dos primeros episodios se sienten como los mejores años de “Game of Thrones”.

Una vez más, la crítica elogió el trabajo de Emma D’Arcy (Rhaenyra) y Olivia Cooke. Asimismo, el personaje de James Norton, Ormund Hightower, ha recibido aplausos unánimes.

No obstante, medios como The Hollywood Reporter señalan que el guion de la tercera temporada de “House of the Dragon” a veces se siente apresurado y parece “ir tachando eventos de una lista” sin profundizar lo suficiente.

En la tercera temporada de "House of the Dragon", Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) enfrentará los momentos más crudos y trágicos de la Danza de los Dragones (Foto: HBO)

Alison Herman de Variety

“El desarrollo más emocionante de la tercera temporada es mucho más íntimo y de mayor alcance que el de hordas de tropas que se sumergen en el caos… un regreso gratificante de ‘House of the Dragon’ a sus orígenes.”

Matthew Jackson de Looper.com

“La tercera temporada arranca con la fuerza de un rayo y no da tregua… El primer episodio es una de las mejores y más intensas horas de televisión que probablemente verás este año.”

Lissete Lanuza Sáenz de Fangirlish

“La tercera temporada de ‘House of the Dragon’ retoma el ritmo tras una decepcionante segunda mitad de la segunda temporada y devuelve a la serie a la altura a la que estábamos acostumbrados.”

Nick Schager de The Daily Beast

La tercera temporada es una “mezcla a menudo emocionante de batallas colosales e intrigas cortesanas, marcada por una narrativa enredada y algunas de las mejores escenas de acción con efectos especiales generados por computadora que se hayan visto en televisión”.

Megan Lachinski de Next Best Picture

“El tercer episodio supone una interesante desviación del tono y la trama habituales de ‘House of the Dragon’, sobre todo si se compara con los dos primeros, y la apuesta de Condel y la guionista Sara Hess puede que no sea del agrado de todos.”

Therese Lacson de Collider

“D’Arcy está en su mejor momento esta temporada, equilibrando la locura de un Targaryen y la ambición implacable de una mujer que reclama lo que siempre le ha pertenecido por derecho.”

Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter

“La nueva temporada presenta un montón de caras nuevas, porque lo que la serie necesitaba eran nuevos personajes, y James Norton destaca como Ormund Hightower.”

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