El domingo 21 de junio del 2026 se estrena la temporada 3 de “House of the Dragon” (en español “La casa del dragón”), con una nueva tanda de episodios marcados por una guerra de fuego, acero y alianzas hechas trizas en el campo de batalla. Y, ante ese escenario, la serie de HBO Max suma rostros frescos para encarnar a los personajes que entran en juego en esta etapa de la historia. Así que, si en algún punto te confundiste con los anuncios de casting o quieres tener claro quién es quién antes de darle play a esta tercera entrega, esta nota de Gestión Mix está hecha para ti.
Vale precisar que esta temporada de la ficción arranca con la Danza de los Dragones ya desatada: los Targaryen divididos en dos bandos irreconciliables, castillos que cambian de autoridad y dragones usados como armas de destrucción total.
De esta manera, con la guerra extendida al Norte, el Dominio (Reach) y los Ríos, la historia abandona las intrigas de salón para seguir campañas militares, traiciones a campo abierto y consecuencias cada vez más sangrientas para todo Poniente.
¿QUIÉNES SON LAS INCORPORACIONES AL TEAM BLACK EN LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?
El bando de los Negros recibe cinco incorporaciones en la tercera entrega de “House of the Dragon”:
1. Tommy Flanagan (“Sons of Anarchy”) encarna a Ser Roderick Dustin, señor de Barrowton que lidera a los Lobos del Invierno (guerreros norteños de avanzada edad) en su marcha al sur para luchar por Rhaenyra.
2. Dan Fogler le da vida a Ser Torrhen Manderly, oriundo de Puerto Blanco, que se convierte en uno de los consejeros más pragmáticos de la reina en Desembarco del Rey.
3. Tom Cullen (“Downton Abbey”) interpreta a Ser Luthor Largent, capitán de las Capas Doradas forjado en las calles de la ciudad y heredero de la lealtad que el Príncipe Daemon construyó dentro del cuerpo.
4. Barry Sloane es Ser Adrian Redfort, caballero de la Guardia de la Reina que permanece fiel a Rhaenyra en los momentos más oscuros de su reinado.
5. Annie Shapero encarna a Alysanne Blackwood, una arquera y comandante de los Ríos cuya habilidad táctica resulta clave en varios puntos del conflicto.
¿QUIÉNES SON LAS INCORPORACIONES AL TEAM GREEN EN LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?
Por otro lado, el bando de los Verdes en la temporada 3 de “House of the Dragon” suma cuatro caras nuevas:
6. James Norton llega como Lord Ormund Hightower, el principal líder militar del equipo del rey Aegon II, responsable de la campaña por El Dominio. Su destino lo lleva directo a Tumbleton (Ladera), donde su historia toma un giro definitivo.
7. Benjamin Evan Ainsworth interpreta al esperado Daeron Targaryen, el hijo menor de Alicent Hightower y jinete del dragón Tessarion.
8. Joplin Sibtain (“Andor”) encarna a Ser Jon Roxton, un caballero del Dominio que porta la espada valyria Orphan-Maker.
9. Adam Brown (la trilogía de “El Hobbit”) es Lord Glendon Footly, señor de Tumbleton, cuya historia representa la otra cara de la guerra: la del pueblo que queda atrapado en medio del fuego.
¿QUIÉNES VUELVEN AL ELENCO PROTAGONISTA EN “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?
Tal como te puedes imaginar, en la temporada 3 de “House of the Dragon”, los pilares del reparto continúan sin cambios: Emma D’Arcy sigue como Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como Daemon, Olivia Cooke como Alicent Hightower y Ewan Mitchell como Aemond.
Además, regresan Tom Glynn-Carney (Aegon II), Harry Collett (Jacaerys), Gayle Rankin (Alys Rivers) y Kieran Bew (Hugh Hammer), entre otros.