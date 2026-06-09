Matt Smith retoma el papel de Daemon Targaryen en la tercera temporada de "House of the Dragon", que se estrenará el 21 de junio de 2026 (Foto: HBO)
Matt Smith retoma el papel de Daemon Targaryen en la tercera temporada de "House of the Dragon", que se estrenará el 21 de junio de 2026 (Foto: HBO)
Redacción Mix
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, en la que la Danza de los Dragones alcanza su punto más crítico con Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) tomando el control de Desembarco del Rey, las batallas brutales, los nuevos jinetes y el caos provocado por el Rey Aemond (Ewan Mitchell) y un fugitivo Aegon II (Tom Glynn-Carney). La nueva entrega de la serie de HBO ya tiene fecha de estreno y se ha revelado la duración del primer episodio. ¿Supera a los anteriores capítulos?

La tercera temporada de la serie, que se sitúa 200 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones” y narra la historia de la Casa Targaryen, abarca los eventos del libro “Fuego y Sangre”, una precuela de la saga “Canción de Hielo y Fuego” de George R.R. Martin. Además, cuenta con ocho episodios.

El rodaje de la tercera entrega de “” comenzó el 21 de marzo de 2025 en los estudios Leavesden, Watford, y finalizó en octubre de ese mismo año. Estos nuevos capítulos traen de regreso a Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke. A ellos se unen Rhys Ifans, James Norton, Abubakar Salim y Dan Fogler.

En la tercera temporada de “House of the Dragon”, Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) tomando el control de Desembarco del Rey ¿Logrará conservar su poder? (Foto: HBO)
En la tercera temporada de “House of the Dragon”, Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) tomando el control de Desembarco del Rey ¿Logrará conservar su poder? (Foto: HBO)

¿CUÁL ES LA DURACÓN DEL EPISODIO 1 DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La tercera temporada de “” se estrenará el 21 de junio de 2026 en HBO Max y el sitio oficial ya reveló la duración oficial del primer episodio de la nueva entrega, que comenzará con la Battle of the Gullet, que originalmente iba a aparecer en la segunda temporada y es una de las más sangrientas en la historia del universo fantástico de “Game of Thrones”.

El primer episodio tendrá una duración de 72 minutos, es decir, 1 hora y 12 minutos, incluyendo los créditos y el segmento “Dentro del episodio” que se muestra al final de la mayoría de los episodios de HBO. A pesar de esto, sigue siendo una duración considerable que supera la de los estrenos de la primera temporada (65 minutos) y la segunda temporada (58 minutos).

La mayoría de los capítulos de “House of the Dragon” tiene una duración de entre 50 y 65 minutos, así que el primer episodio de la tercera temporada es un capítulo extendido, lo que tiene sentido considerando que se trata de uno de los enfrentamientos más sangrientos y devastadores de la saga.

Hasta el momento, el primer episodio de la temporada 3 es el tercero más largo de toda la serie. El segundo es el sexto episodio de la segunda temporada, “Smallfolk” (77 minutos), y el primero es el final de la segunda entrega, “The Queen Who Ever Was” (84 minutos).

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El primer episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” da inicio a la segunda mitad de la serie y empieza con la Batalla de Gullet, el mayor enfrentamiento entre los Negros y los Verdes.

Al respecto, : “Debería ser, quiero decir, basándonos en lo que sabemos hasta ahora, debería ser lo más grande que hayamos logrado hasta la fecha , y simplemente queríamos tener el tiempo y el espacio para hacerlo a un nivel que emocionará y satisfará a los fans como se merecen”.

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

  • Matt Smith como Daemon Targaryen
  • Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen
  • Rhys Ifans como Otto Hightower
  • Steve Toussaint como Corlys Velaryon
  • Sonoya Mizuno como Mysaria
  • Fabien Frankel como Criston Cole
  • Olivia Cooke como Alicent Hightower
  • Matthew Needham como Larys Strong
  • Jefferson Hall como Jason Lannister y Tyland Lannister
  • Harry Collett como Jacaerys “Jace” Velaryon
  • Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen
  • Ewan Mitchell como Aemond Targaryen
  • Bethany Antonia como Baela Targaryen
  • Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen
  • Phia Saban como Helaena Targaryen
  • Kurt Egyiawan como Orwyle
  • Kieran Bew como Hugh Hammer
  • Abubakar Salim como Alyn of Hull
  • Clinton Liberty como Addam of Hull
  • Tom Bennett como Ulf White
  • Ellora Torchia como Kat
  • Freddie Fox como Gwayne Hightower
  • Gayle Rankin como Alys Rivers
Olivia Cooke retoma el papel de Alicent Hightower en la tercera temporada de la serie precuela "House of the Dragon" (Foto: HBO)
Olivia Cooke retoma el papel de Alicent Hightower en la tercera temporada de la serie precuela "House of the Dragon" (Foto: HBO)

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