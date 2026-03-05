“Hoppers: Operación Castor”, la nueva película original de Disney Pixar, ya está disponible en los cines de varios países a nivel internacional... lo que viene generando conversación entre los fans del estudio y las familias que buscan una opción divertida para el fin de semana. Así, si estás por ir a verla o ya tienes tus entradas adquiridas, es muy probable que te estés haciendo la misma pregunta que miles de espectadores alrededor del mundo: ¿debo quedarme en mi butaca hasta que termine el último crédito? Pues, Gestión Mix te invita a descubrir la respuesta en esta nota.

Vale precisar que “Hoppers” se estrenó en cines de Latinoamérica el jueves 5 de marzo del 2026, mientras que en Estados Unidos llega a las salas el viernes 6 de marzo.

Dirigida por Daniel Chong, el creador de la popular serie animada “We Bare Bears” (“Escandalosos”), esta cinta representa la película número 30 de Pixar Animation Studios y es una historia completamente original, no una secuela ni un spin-off.

Asimismo, cuenta con un elenco de voces en inglés que incluye a Piper Curda como Mabel, Bobby Moynihan como el Rey George, Jon Hamm como el alcalde Jerry, y figuras como Meryl Streep, Dave Franco y Kathy Najimy.

Para el doblaje en español latino, por otro lado, Sofía Niño de Rivera y Alberto Guerra se sumaron al reparto.

¿Y la trama? Pues, sigue a Mabel, una joven de 19 años amante de los animales que descubre una tecnología capaz de transferir su conciencia a un castor robótico para infiltrarse en el mundo animal y proteger su hábitat.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Hoppers”:

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE “HOPPERS”?

La película animada tiene dos escenas post-créditos .

La primera aparece a mitad de los créditos , justo después de los nombres del director y los actores de voz.

, justo después de los nombres del director y los actores de voz. La segunda se presenta al final de todos los créditos.

Sin entrar en spoilers, es importante señalar que ninguna de las dos escenas anticipa una secuela ni aporta información nueva a la trama principal.

Y es que ambas están pensadas exclusivamente para provocar risas y cerrar la experiencia con ese toque cálido y humorístico tan propio de Pixar.

Cabe resaltar también se incluyen animaciones divertidas protagonizadas por los animales de la producción durante el rollo de créditos, lo que hace más amena la espera.

¿QUÉ OTROS DETALLES INCLUYE “HOPPERS” DURANTE LOS CRÉDITOS?

Más allá de las dos escenas adicionales, “Hoppers” está repleta de ‘easter eggs’ (guiños ocultos) que los fanáticos de Pixar van a querer buscar con lupa.

Es más, el propio director Daniel Chong le confirmó a TechRadar que hay un plano al final que, en una sola toma, hace referencia a al menos seis o siete películas del estudio.

Según PixarPost, ​en la habitación de Mabel se puede encontrar un personaje aún no anunciado de “Toy Story 5”, los tres osos de “We Bare Bears”, un esqueleto de “Coco”, la pelota Luxo y la lámpara de Pixar. También hay una referencia a “Buscando a Nemo” con una etiqueta que dice “Mi nombre es Crush”.

Además, uno de los ‘easter eggs’ más emotivos es un homenaje al diseñador de producción Ralph Eggleston, quien falleció en el 2022.

A través de su cuenta de X, Chong explicó que los pájaros del cortometraje “For The Birds” fueron remodelados especialmente para aparecer en “Hoppers” como tributo a Eggleston, quien—incluso—realizó pinturas de desarrollo para la cinta cuando ya estaba enfermo.

¿QUÉ SUCEDE EN LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “HOPPERS”?

Atención: ¡spoilers a continuación! Si prefieres descubrirlo por ti mismo en la sala de cine, te recomendamos saltar esta sección.

Primera escena (a mitad de créditos): vemos a Tom la Lagartija, Ellen y Loaf jugando con la máscara de látex del robot alcalde Jerry, aquella que le quitaron al villano Titus al final de la película. Los tres se la ponen y lo imitan de forma muy cómica, hasta que un pájaro veloz llega volando, les arrebata la máscara y se va con ella, dejando a los personajes sin su jueguito.

vemos a Tom la Lagartija, Ellen y Loaf jugando con la máscara de látex del robot alcalde Jerry, aquella que le quitaron al villano Titus al final de la película. Los tres se la ponen y lo imitan de forma muy cómica, hasta que un pájaro veloz llega volando, les arrebata la máscara y se va con ella, dejando a los personajes sin su jueguito. Segunda escena (al final de los créditos): aparece el viejito que no escucha bien, un personaje secundario que solo aparece una vez en la cinta. En esta secuencia, la nueva reina insecto—una hormiga—le trae el pan, la leche y las cosas que él le había encargado originalmente a Mabel en su lista del inicio del filme. Es decir, se trata de un chiste que cierra un cabo suelto cómico de la historia.

El póster de "Hoppers", película del director Daniel Chong que se desarrolla a lo largo de 105 minutos de metraje (Foto: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures)