Por supuesto, los fanáticos que han leído los libros de J.K. Rowling y la saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint varias veces, conocen perfectamente la historia “El niño que vivió”, pero “Harry Potter, la serie de HBO, mostrará más detalles que debido al tiempo limitado las películas debieron omitir. De hecho el teaser publicado el 25 de marzo de 2026 ya incluye algunas escenas nuevas.

La serie protagonizada por Dominic McLaughlin promete ofrecer una perspectiva más amplia de la recordada historia de fantasía. Por lo tanto, profundizará en tramas, explorará la vida de personajes secundarios como los Malfoy. Además, incluirá pasajes de los libros omitidos en el cine.

La primera temporada lleva el título de “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” (“Harry Potter y la Piedra Filosofal” en español), se estrenará en Navidad de 2026 y adaptará los eventos del primer libro. El avance de dos minutos incluye escenas memorables, como Harry recibiendo su carta de Hogwarts y la aparición del Sombrero Seleccionador, pero también muestra escenas nuevas.

LAS ESCENAS DEL TEASER DE LA SERIE DE HBO QUE NO SON PARTE DE LA PRIMERA PELÍCULA DE “HARRY POTTER”

1. El acoso de Dudley en la escuela

Aunque la película “Harry Potter y la Piedra Filosofal” muestra los maltratos que Harry sufría por parte de sus tíos y Dudley, la serie ahondará más en esa parte de la historia. En el teaser, Dudley, que esta vez es interpretado por Amos Kitson, acosa a Harry junto con su grupo de amigos.

Esta escena proviene de los libros, donde Harry señala que Dudley reclutaba a su pandilla para torturarlo. También cuenta que un día mientras escapaba, apareció en la azotea de la escuela sin explicación aparente.

Dudley (Amos Kitson) acosa a Harry (Dominic McLaughlin) en la escuela en la serie “Harry Potter y la Piedra Filosofal" (Foto: Warner Bros. Television)

2. El traumático corte de cabello

El avance, además de mostrar a la tía Petunia Dursley (Bel Powley) recordando constantemente a su sobrino que no es especial para reprimir la magia de Harry, también incluye una escena de la odiosa mujer cortando el cabello del niño protagonista. Por supuesto, un momento traumático para la víctima.

En la primera novela de la saga, Petunia se queja frecuentemente del cabello rebelde de Harry, quien asegura que no puede hacer nada para controlarlo. Cansada de la situación, le corta el cabello, pero al día siguiente este vuelve a crecer mágicamente.

Petunia Dursley (Bel Powley) le corta el cabello de manera violenta a Harry (Dominic McLaughlin) en la serie “Harry Potter y la Piedra Filosofal" (Foto: Warner Bros. Television)

3. La clase de Herbología

Según los libros, el “Trío de Oro” asiste a clase de Herbología todos los años que están en Hogwarts. Algo que la serie de HBO pretende representar. Por eso, el primer avance de “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” muestra a Harry, Ron (Alistair Stout), Hermione (Arabella Stanton) y a otros estudiantes en un enorme invernadero.

Una escena de la clase de Herbología en la serie “Harry Potter y la Piedra Filosofal", dirigida por Mark Mylod (Foto: Warner Bros. Television)

4. Momentos en la sala común de Gryffindor

Una de las últimas escenas del avance de la primera temporada de la serie de HBO muestra a Harry, Ron y Hermione asando dulces en la chimenea de la sala común de Gryffindor. Aunque esta secuencia no se menciona en específico en el libro de J.K. Rowling, representa a todos los momentos entrañables que los protagonistas pasaban en ese lugar y fueron parte de las películas.