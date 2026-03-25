Más de una década después del final de la popular saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, la historia de “Harry Potter” vuelve a cobrar vida en una serie de HBO. Por supuesto, el reboot también está basado en las novelas de J.K. Rowling. Cada temporada adaptará un libro, por lo tanto, la primera entrega lleva el título de “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” (“Harry Potter y la Piedra Filosofal” en español). La nueva serie ya tiene teaser oficial, fecha de estreno y más.

Un día después de que se publicara la primera imagen de la serie, una fotografía en la que aparece el protagonista, interpretado por Dominic McLaughlin, con su capa de Gryffindor y dirigiéndose hacia un campo de Quidditch, HBO compartió el primer avance de la primera temporada. A continuación, te cuento todos los detalles.

“Harry Potter y la Piedra Filosofal”, producida por HBO Entertainment, Warner Bros. Television, Brontë Film & TV y Heyday Films, cuenta con Alastair Stout y Arabella Stanton en los roles protagónicos. Mientras que el reparto principal también incluye a John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu y Nick Frost.

La producción de la prometedora serie de HBO comenzó en julio de 2025 y cuenta con Mark Mylod (“Succession”) como director, Francesca Gardiner como escritora, showrunner y productora ejecutiva. J.K. Rowling también se desempeña como ejecutiva junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films.

Janet McTeer interpreta a Minerva McGonagall en la serie “Harry Potter y la Piedra Filosofal" (Foto: Warner Bros. Television)

SINOPSIS OFICIAL DE “HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL”

De acuerdo con la sinopsis oficial que HBO compartió, “Harry Potter no tiene nada de especial; al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su undécimo cumpleaños, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado.”

La nueva serie promete ofrecer una perspectiva más amplia de la recordada historia de fantasía. De hecho, en conversación con 1883 Magazine, Lox Pratt, quien interpreta a Draco Malfoy, señaló que el proyecto es “realmente brillante” y que brindará a los fans una visión completamente nueva de su personaje.

FECHA DE ESTRENO DE “HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL”

“Harry Potter y la piedra filosofal” se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y estará disponible para su transmisión exclusiva en HBO Max.

Por lo tanto, para ver la primera temporada de la serie reboot solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TEASER OFICIAL DE “HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE”

El video de dos minutos ofrece un primer vistazo a los personajes personajes de la serie de HBO, además, de los tíos muggles de Harry, los profesores clave de Hogwarts y otros detalles que, sin duda, no han pasado desapercibidos para los fans.

“Tus padres fueron las personas más valientes y amables que he conocido… defendieron lo que creían correcto… La próxima vez que te vea, estarás en Hogwarts”, le dice Hagrid a Potter en el avance.

Mientras que, Ollivander, el fabricante de varitas, menciona: “Señor Potter, creo que podemos esperar grandes cosas de usted”.

REPARTO DE “HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL”

Estos son los actores principales de la serie “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

Alastair Stout como Ron Weasley

Arabella Stanton como Hermione Granger,

John Lithgow como Albus Dumbledore

Janet McTeer como Minerva McGonagall

Paapa Essiedu como Severus Snape

Nick Frost como Rubeus Hagrid

Paul Whitehouse como Argus Filch

Luke Thallon como Quirinus Quirrell

Lox Pratt como Draco Malfoy

Bel Powley como Petunia Dursley

Daniel Rigby como Vernon Dursley