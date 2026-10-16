La serie de terror “From” ya confirmó su estreno en Netflix, una noticia que permitirá que más espectadores se acerquen a su inquietante historia: la que sigue a los habitantes de un pueblo imposible de abandonar, donde criaturas de apariencia humana salen a cazar al caer la noche. Así, con su llegada a una de las plataformas más populares del streaming, la producción de MGM+ pondrá a disposición parte de sus temporadas para quienes aún no conocen el misterio.

Vale precisar que el show televisivo fue creado por John Griffin, y tiene a Jeff Pinkner y Jack Bender como productores ejecutivos, dos nombres asociados a “Lost”.

De esta manera, mezcla misterio, horror psicológico y drama de supervivencia con una quinta y última entrega ya en el horizonte.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FROM” EN NETFLIX?

Según la cuenta oficial de Netflix en X, las temporadas 1, 2 y 3 de “From” se estrenan en la plataforma el lunes 19 de octubre del 2026.

Cabe resaltar que, hasta el momento, el único catálogo confirmado es el de Estados Unidos y el título permanecerá allí durante un periodo de licencia limitado.

Importante: la cuarta entrega de la serie no forma parte de este paquete, pues—a menos que haya un anuncio adicional—será exclusiva de MGM+, plataforma donde también está disponible el resto de la serie.

¿POR QUÉ “FROM” LLEGA A NETFLIX?

Todo apunta a que el movimiento tiene un claro objetivo promocional. Y es que lanzar determinada ficción en una popular plataforma de streaming, unos meses antes de su temporada final, es una fórmula habitual para ampliar la audiencia.

En ese sentido, el rodaje de la última entrega de “From” comenzó el pasado 6 de julio del 2026 en Halifax, Nueva Escocia, y se estima que terminará el 27 de noviembre. Así, su estreno en MGM+ está anunciado para el 2027.

LA TRAMA DE “FROM”

La serie narra la historia de un grupo de desconocidos atrapados en un pueblo misterioso del que no pueden salir, sin importar cuánto lo intenten.

Resulta que, al caer la noche, criaturas de aspecto humano emergen del bosque y cazan a los residentes.

Y, en este contexto, la protección llega de unos talismanes de piedra que impiden a los monstruos entrar a las casas.

Sea como sea, al frente de la comunidad está el sheriff Boyd Stevens, interpretado por Harold Perrineau, a quien vamos conociendo cada vez más con el paso del tiempo.

La serie "From" gira en torno a un misterioso y terrorífico pueblo en el centro de Estados Unidos que atrapa irremediablemente a todo aquel que entra (Foto: AGBO / Epix / MGM International TV Productions)