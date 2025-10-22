Pennywise, el icónico villano del género de terror de Stephen King vuelve a la pantalla, pero ahora lo veremos en la serie “IT: Bienvenidos a Derry” para contarnos los sucesos que antecedieron a las películas “IT” (2017) e “IT: Chapter Two” (2019). Para conocer más sobre sus orígenes oscuros, que se sitúan en la ciudad de Derry, Maine, en la década de 1960, averigua cuándo, a qué hora y cómo ver esta producción.
Esta precuela de terror sobrenatural se basa en la novela de Stephen King de 1986 “It”. Fue desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes estuvieron involucrados en las películas de “It”.
¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER LA SERIE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?
La serie “IT: Bienvenidos a Derry” se estrena este 26 de octubre. El horario para disfrutarla dependerá de tu ubicación. Así tenemos:
- EE.UU.: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. C
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m.
- Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8:00 p.m.
- Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p.m.
- Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. del 27 de octubre 2025
¿CÓMO VER “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?
Todos los episodios de “IT: Welcome to Derry” se emitirán en HBO y en streaming en HBO Max; por tanto, para disfrutarlos deberás tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.
CANTIDAD DE EPISODIOS DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”
La serie cuenta con ocho episodios. Cada uno se emitirá semanalmente, específicamente los días domingo.
- Episodio 1: 26 de octubre de 2025
- Episodio 2: 2 de noviembre de 2025
- Episodio 3: 9 de noviembre de 2025
- Episodio 4: 16 de noviembre de 2025
- Episodio 5: 23 de noviembre de 2025
- Episodio 6: 30 de noviembre de 2025
- Episodio 7: 7 de diciembre de 2025
- Episodio 8: 14 de diciembre de 2025
SINOPSIS DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”
La serie “IT: Bienvenidos a Derry” sigue la llegada de una familia a la misteriosa ciudad de Derry, Maine, el preciso momento en el que empiezan a desaparecer niños y ocurren fenómenos paranormales.
La precuela nos muestra cómo el miedo se arraiga en la ciudad incluso antes de los conocidos enfrentamientos con el “Club de los Perdedores”.