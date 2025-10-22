Pennywise, el icónico villano del género de terror de Stephen King vuelve a la pantalla, pero ahora lo veremos en la serie “IT: Bienvenidos a Derry” para contarnos los sucesos que antecedieron a las películas “IT” (2017) e “IT: Chapter Two” (2019). Para conocer más sobre sus orígenes oscuros, que se sitúan en la ciudad de Derry, Maine, en la década de 1960, averigua cuándo, a qué hora y cómo ver esta producción.

Esta precuela de terror sobrenatural se basa en la novela de Stephen King de 1986 “It”. Fue desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes estuvieron involucrados en las películas de “It”.

Bill Skarsgård es uno de los protagonistas de "It: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER LA SERIE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

La serie “IT: Bienvenidos a Derry” se estrena este 26 de octubre. El horario para disfrutarla dependerá de tu ubicación. Así tenemos:

EE.UU.: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. C

9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. C México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. del 27 de octubre 2025

¿CÓMO VER “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Todos los episodios de “IT: Welcome to Derry” se emitirán en HBO y en streaming en HBO Max; por tanto, para disfrutarlos deberás tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Póster oficial de "IT: Welcome to Derry". (Foto: HBO)

CANTIDAD DE EPISODIOS DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

La serie cuenta con ocho episodios. Cada uno se emitirá semanalmente, específicamente los días domingo.

Episodio 1: 26 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 Episodio 2: 2 de noviembre de 2025

2 de noviembre de 2025 Episodio 3: 9 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 Episodio 4: 16 de noviembre de 2025

16 de noviembre de 2025 Episodio 5: 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 Episodio 6: 30 de noviembre de 2025

30 de noviembre de 2025 Episodio 7: 7 de diciembre de 2025

7 de diciembre de 2025 Episodio 8: 14 de diciembre de 2025

SINOPSIS DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

La serie “IT: Bienvenidos a Derry” sigue la llegada de una familia a la misteriosa ciudad de Derry, Maine, el preciso momento en el que empiezan a desaparecer niños y ocurren fenómenos paranormales.

La precuela nos muestra cómo el miedo se arraiga en la ciudad incluso antes de los conocidos enfrentamientos con el “Club de los Perdedores”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”