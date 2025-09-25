Si te atrapó el ritmo intrigante de “El refugio atómico”, la nueva serie española de Netflix, existe otra producción que parece hecha para ti: se trata de “Fallout”, la impactante ficción de Amazon Prime Video inspirada en la célebre saga de videojuegos. Con una ambientación postapocalíptica, familias enfrentadas y un universo retrofuturista, “Fallout” es la pieza perfecta para continuar con tu atracón seriéfilo.

Ambas producciones comparten un mismo eje narrativo: la vida dentro de búnkeres creados para resistir un mundo devastado. Mientras los clanes Varela y Falcón te atraparon desde abajo del Kimera Underground Park en Netflix, la familia MacLean te llevará al Refugio 33 en Prime Video, donde los secretos, las traiciones y la supervivencia marcan el rumbo de una historia que se ha convertido en uno de los mayores fenómenos del año.

¿DE QUÉ TRATA “FALLOUT”?

“Fallout” es una serie dramática de ciencia ficción ambientada 200 años después de un apocalipsis nuclear que destruyó gran parte de la humanidad. Los descendientes de los supervivientes viven en lujosos refugios antinucleares subterráneos protegidos del peligroso mundo exterior. Todo cambia cuando Lucy, una de las habitantes de estos búnkeres, abandona el seguro Refugio 33 y sale a la superficie para buscar a su padre secuestrado y se enfrenta a un yermo retrofuturista: un entorno violento, plagado de mutantes, saqueadores y oscuros secretos.

A medida que avanza en su misión, Lucy descubrirá tanto la brutalidad como la extraña belleza de una sociedad reinventada tras el desastre.

La primera temporada de "Fallout" ha sido exitosa y ya se alista una tercera (Foto: Prime Video)

¿CÓMO VER “FALLOUT”?

La primera temporada de “Fallout”, que demandó una inversión de US$153 millones, ya está completa en Prime Video .

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FALLOUT 2”?

La segunda temporada de “Fallout” se estrena el 17 de diciembre de 2025 por Amazon Prime Video. Esta entrega tendrá en total ocho episodios que se emitirán semanalmente cada miércoles; por lo tanto, terminará el 4 de febrero de 2026.