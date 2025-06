El estilo narrativo de Tyler Perry, conocido por su crudeza y realismo, se manifiesta con fuerza en “Harta”, disponible en Netflix. La película es un impactante cóctel de drama y aguda crítica social, sostenido por personajes verosímiles y decisiones que mantienen al espectador en un estado de tensión permanente. Es, sin duda, una de esas obras cinematográficas cuya carga emocional y poderosa historia perduran en la memoria mucho después de haberla visto.

Y como suele pasar cuando una película te impacta, lo primero que uno hace es buscar algo similar. Yo hice justo eso: empecé a explorar más del trabajo de Perry en Netflix, y me encontré con otra joya que, aunque no tiene la misma fama que “Harta”, es igual de intensa y está cargada de giros inesperados, momentos duros y una mirada muy crítica al sistema de justicia.

No voy a exagerar: esta película me atrapó desde el primer momento. Tiene todo lo que uno espera en una buena historia de suspenso con fondo emocional. Y si estás buscando qué ver este fin de semana, creo que esta opción es perfecta.

Tyler Perry en los BET Awards 2025 en el Teatro Peacock en Los Ángeles el pasado 9 de junio 2025. (Foto: AFP)

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

La película se llama “A Fall from Grace”. Es un thriller judicial y emocional que sigue la historia de Grace Waters, una mujer de mediana edad que confiesa haber asesinado a su esposo tras una relación que comenzó como un romance ideal y terminó en pesadilla.

Todo empieza con una joven abogada defensora pública, Jasmine Bryant, que recibe el caso de Grace justo cuando ella está a punto de declararse culpable. Pero algo no le cuadra. La abogada empieza a investigar y se da cuenta de que hay muchas piezas que no encajan: el cuerpo del supuesto esposo asesinado nunca apareció, los testimonios son contradictorios, y los vínculos entre ciertos personajes ocultan secretos mucho más profundos.

Conforme avanza la historia, lo que parecía ser un caso de violencia doméstica se transforma en un drama psicológico y legal que pone en jaque al sistema judicial. Y lo mejor es que, como espectador, también empiezas a dudar de todo. ¿Grace es culpable? ¿O alguien más está manipulando todo desde las sombras?

"A Fall From Grace" es una película que merece ser vista (Foto: Netflix)

REPARTO Y PERSONAJES

Aquí te dejo el elenco principal de “A Fall from Grace”, con los personajes que cada uno interpreta:

Crystal Fox como Grace Waters: la protagonista, una mujer acusada de asesinato.

Bresha Webb como Jasmine Bryant: la abogada novata que decide investigar el caso a fondo.

Mehcad Brooks como Shannon DeLong: el esposo de Grace, que oculta más de un secreto.

Phylicia Rashad como Sarah Miller (también conocida como Betty Mills): mejor amiga de Grace, pieza clave del misterio.

Tyler Perry como Rory Garraux: el jefe de Jasmine en la oficina de defensores públicos.

Cicely Tyson como Alice: una mujer mayor que guarda una verdad impactante.

Adrian Pasdar como Bradley Tankerton: fiscal del caso contra Grace.

¿POR QUÉ VALE LA PENA VERLA?

Lo que más me atrapó de “A Fall from Grace” fue la manera en que Tyler Perry construye el suspenso. No se trata solo de un crimen o una investigación, sino de la vida de una mujer que fue vulnerada en todos los niveles: emocional, financiero, legal y social. Y lo peor es que muchas personas a su alrededor, que decían estar ahí para ayudarla, en realidad tenían sus propias agendas.

Es una película que habla sobre traición, manipulación, abuso psicológico y la facilidad con la que el sistema puede fallarle a alguien vulnerable. Y aunque tiene momentos duros, también hay redención, justicia y una sensación de esperanza al final.

TRÁILER DE “A FALL FROM GRACE”