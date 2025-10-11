“Amor y riqueza” (conocida internacionalmente como “Old Money”) destaca no solo por su sólida trama y un reparto de primer nivel, sino también por la cuidada selección de sus escenarios. Las majestuosas mansiones, los paisajes de ensueño y el contraste entre lo moderno y lo tradicional crean una atmósfera visual única que enriquece la historia de Nihal y Osman. Más allá de su trama romántica y de poder, la serie brilla en Netflix gracias a su impecable puesta en escena y a los lugares elegidos para el rodaje.

Es normal enfocarnos en las locaciones de la mencionada producción, ya que uno de los grandes aciertos de esta historia turca de Netflix es justamente la manera en que usa los lugares de grabación para acompañar cada escena. En cada plano se siente el peso de la riqueza, del linaje, de la ambición y todo eso se construyó en lugares muy específicos de Turquía. A continuación, te cuento cuáles fueron.

Osman Bulut (Engin Akyürek) y Nihal Baydemir (Asli Enver) en la serie turca "Amor y riqueza" (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ LUGARES SE GRABÓ LA SERIE “AMOR Y RIQUEZA” DE NETFLIX?

Estambul, la joya del Bósforo

Una gran parte de la serie se filmó en Estambul, al noroeste de Turquía. Si alguna vez visitaste la ciudad o viste imágenes, sabes que tiene una energía única: mezcla historia con modernidad, lujo con tradición. Es perfecta para contar la historia de Nihal, una mujer con una larga herencia familiar y conexiones diplomáticas.

El equipo de producción se instaló principalmente en la zona del estrecho del Bósforo. Muchas escenas clave se grabaron en mansiones frente al agua, tanto interiores como exteriores, lo que le da a la serie ese aire de opulencia y sofisticación. Y si prestas atención, en las tomas aéreas puedes reconocer zonas icónicas como el Puente del Bósforo, el Fatih Sultan Mehmet y el Yavuz Sultan Selim.

Además del Bósforo, hay varios lugares reconocibles que hacen pequeñas apariciones a lo largo de la serie. Por ejemplo, se puede ver la famosa Torre de Gálata, la Torre de la Doncella, el Palacio Topkapi, la Mezquita Azul y la Hagia Sophia. Estos sitios no solo embellecen la serie, sino que también refuerzan la sensación de tradición y poder que respiran los personajes.

Uno de los lugares más llamativos —y que aparece en varias escenas importantes— es una mansión frente al Bósforo que refleja perfectamente el estilo de vida lujoso que rodea a Nihal. Aunque no se confirmó exactamente cuál es, se nota que está inspirada en esas casonas históricas que combinan arquitectura otomana con detalles modernos. En varias escenas también se puede ver cómo los interiores están cuidadosamente diseñados, con mármol, candelabros y grandes ventanales con vista al agua.

Taro Emir Tekin, Dolunay Soysert y Ismail Demirci en la serie turca "Amor y riqueza" (Foto: Netflix)

Şanlıurfa, la conexión con las raíces

Pero no todo se grabó en Estambul. También hubo rodaje en Şanlıurfa, una ciudad ubicada en el sureste del país, conocida por su carga cultural y su arquitectura ancestral. Este lugar, también llamado Urfa, aporta un tono completamente diferente a la historia.

Las escenas filmadas en Urfa tienen otra textura. Acá se nota más la piedra, el polvo, el sol fuerte del sur de Turquía. Y eso, claro, tiene sentido cuando uno piensa en Osman, el otro protagonista. Él representa lo nuevo, lo que nace del esfuerzo, y sus raíces están más vinculadas a lo terrenal. En ese sentido, no solo decora, sino que da contexto.

La combinación de Estambul y Urfa no es casual. Son dos mundos distintos: uno elegante, diplomático, casi aristocrático; el otro, más tradicional, más emocional. Esos mismos contrastes son los que vemos en Nihal y Osman. Desde lo visual, la serie refuerza esta idea usando locaciones que hablan por sí solas.

