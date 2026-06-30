“Legally Blond” (“Legalmente rubia” en español) regresa con “Elle”, serie de Amazon Prime Video que se ambienta seis años antes de los eventos de la primera película y explora los años de instituto de la adolescente Elle, quien esta vez es interpretada por Lexi Minetree. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta producción que llega 17 años después de la película derivada protagonizada por las primas británicas de la icónica Elle Woods (Reese Witherspoon)?

“Veinticinco años después de que el mundo conociera a Elle Woods por primera vez, es un sueño hecho realidad compartir la historia de cómo se convirtió en la fuerza imparable de la que todos nos enamoramos”, dijo Reese Witherspoon a Amazon News.

Por su parte, Peter Friedlander, director global de televisión de Amazon MGM Studios, señaló: “‘Elle’ captura la esencia, la confianza y el optimismo que convirtieron a Elle Woods en un icono cultural perdurable, al tiempo que ofrece al público una historia de madurez fresca y profundamente personal”.

La serie también conocida como “Elle: From the World of Legally Blonde” fue creada por Laura Kittrell y cuenta con las actuaciones de Lexi Minetree, June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Chandler Kinney, Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano y Zac Looker.

Lexi Minetree asume el rol de Elle Woods y Chandler Kinney asume el rol de Kimberly en "Elle", la serie precuela de "Legalmente rubia" (Foto: Amazon Prime Video)

SINOPSIS DE “ELLE”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “antes de ser un pez fuera del agua en Harvard, en 1995, Elle Woods fue un pez en las aguas tumultuosas de la preparatoria donde se enfrenta a amistades complicadas, un romance prohibido y elecciones cuestionables de moda. En este inesperado capítulo de su adolescencia, descubrimos las experiencias que convirtieron a Elle en la icónica mujer que conocemos y amamos.”

Por lo visto en el tráiler, la vida de Elle es perfecta hasta que sus madres anuncian que deben mudarse a Seattle, donde no es bien recibida debido a su llamativo e icónico estilo. Cada uno de sus intentos por encajar en su nueva escuela sale mal y terminan siendo señalada por sus compañeros.

¿CÓMO VER “ELLE”?

“Elle” se estrenará el miércoles 1 de julio de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la serie precuela de “Legalmente rubia” (“Legally Blonde”) solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “ELLE”

REPARTO DE “ELLE”

Lexi Minetree como Elle Woods

June Diane Raphael como Eva Woods, la madre de Elle

Tom Everett Scott como Wyatt Woods, el padre de Elle

Chandler Kinney como Kimberly

Jacob Moskovitz como Miles

Gabrielle Policano como Liz

Zac Looker como Dustin

Jessica Belkin como Madison

Logan Shroyer como Josh

Amy Pietz como Donna

Lisa Yamada como Amber

Chloe Wepper como Ms. Burke

David Burtka como Chad

Brad Harder

Kayla Maisonet como Tiffany

James Van Der Beek como Dean Wilson

Tom Everett Scott como Wyatt Woods, Lexi Minetree como Elle Woods y June Diane Raphael como Eva Woods en "Elle", la serie precuela de "Legalmente rubia" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “ELLE”?

“Elle”, que cuenta con Laura Kittrell, Caroline Dries, Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Lauren Kisilevsky, Marc Platt, Amanda Brown y Jason Moore como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “ELLE”?

El rodaje principal de “Elle”, producida por las compañías Hello Sunshine, Marc Platt Productions, Reunion Pacific Entertainment, MGM Television y Amazon MGM Studios, comenzó el 2 de abril de 2025.