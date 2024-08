La esperada segunda temporada de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder’ (The Lord of the Rings: The Rings of Power en inglés) se estrenará este jueves 29 de agosto por Amazon Prime Video. Esta serie épica, precuela de la querida trilogía de J.R.R. Tolkien, transporta a los espectadores a la Tierra Media siglos antes de los acontecimientos de las icónicas películas. Aquí te decimos cuál será la fecha de estreno de los capítulos, así como cuándo y dónde verlos desde México y Estados Unidos.

En la segunda temporada, el Señor Oscuro Sauron (Charlie Vickers) regresa para recuperar su poder y forjar los Anillos de Poder. La serie sigue a los diversos habitantes de la Tierra Media: elfos, enanos, orcos, hombres y Harfoots. A medida que se desarrolla la historia, los espectadores pueden esperar emocionantes aventuras, personajes cautivadores e impresionantes efectos visuales.

Sauron volvió. Tras haber sido expulsado por Galadriel, el Señor Oscuro debe usar su ingenio para recuperar sus fuerzas y forjar los legendarios Anillos de Poder, con la amenaza de atar a Tierra Media a su siniestra voluntad. La Temporada 2 sumerge a sus más queridos y vulnerables personajes en una marea creciente de tinieblas, y los desafía a hallar su lugar en un mundo al borde de la calamidad. | Crédito: Amazon Prime Video

Además del esplendor cinematográfico por el que es conocida la serie, se anunció el regreso de muchos de los personajes favoritos de los fanáticos, como Galadriel, el príncipe Durin IV, Arondir y Celebrimbor.

Fecha de estreno de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder’ Temporada 2

La segunda temporada de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder’ se estrenará con los tres primeros episodios el 29 de agosto de 2024 a las 0:00 am Hora del Pacífico (PT) / 3:00 am Hora del Este (ET) y 1:00 am Hora de México (Tiempo del Centro). Los nuevos episodios se emitirán todos los jueves hasta el final de la temporada, el 3 de octubre.

Cómo y cuándo ver ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder’ capítulo 02x1

Tanto el capítulo 02x1 y todos los nuevos episodios de la segunda temporada de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder’ se emitirán en Amazon Prime Video cada jueves. Necesitarás una suscripción para poder verla, que varía entre costes con publicidad y suscripciones premium. Sin embargo, la serie estará disponible para todos los niveles tanto en México y Estados Unidos. Estas son las fechas de estreno de los ocho capítulos de la segunda temporada:

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder capítulos 02x1, 02x2 y 02x3: Jueves, 29 de agosto

El Señor de los Anillos: The Rings of Power capítulo 02x4: Jueves, 5 de septiembre

El Señor de los Anillos: The Rings of Power capítulo 02x5: Jueves, 12 de septiembre

El Señor de los Anillos: The Rings of Power capítulo 02x6: Jueves, 19 de septiembre

El Señor de los Anillos: The Rings of Power capítulo 02x7: Jueves, 26 de Septiembre

El Señor de los Anillos: The Rings of Power capítulo 02x8: Jueves, 3 de octubre

Si quieres ponerte al día con los episodios anteriores, la primera temporada de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder’ también se encuentra disponible en la mencionada plataforma.