El “Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” (“The Lord of the Rings: The Rings of Power” en inglés) regresa a las pantallas de la plataforma Amazon Prime Video este jueves 29 de agosto con el estreno de la segunda temporada, considera como el proyecto más ambicioso de una serie de televisión -cada episodio de la temporada 1 costó 58 millones de dólares- y que espera cumplir con las altas expectativas de los fanáticos de los libros de J. R. R. Tolkien, celebre escritor que creó los conceptos de la Tierra Media.

En esa nueva aventura que reúne a diferentes razas como humanos, elfos, enanos, hobbits, ents y otras criaturas del universo de Tolkien, se espera narrar cómo fue la historia de los inicios de Sauron (interpretado por Charlie Vickers), el principal antagonista, y la lucha de Galadriel (Morfydd Clark) para detener su avance en la Segunda Edad de la Tierra Media.

Galadriel es la personaje principal de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" que se enfrentará a Sauron en esta segunda temporada de la serie de Amazon Prime Video. (Foto: Prime VIDEO)

Luego de la forja de los tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, la trama se centrará en los malignos objetivos del Señor Oscuro de Morgoth que lo llevarán a crear el Anillo Único. No obstante, la introducción del Peregrino Gris, mejor conocido como Gandalf, será vital y clave para darle un giro de 360 grados al balance de esta odisea.

Esta historia sucede miles de años antes de los sucesos ocurridos en “El Hobbit” y “El Señor de los Anillos”.

“El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”: datos de la temporada 2

¿Cuándo, dónde y a qué hora se estrena la segunda temporada de los “Anillos de Poder”?

El estreno mundial de “El Señor de Los Anillos: Los Anillos de Poder” se dará el próximo jueves 29 de agosto con los tres primeros capítulos -de ocho en total-, titulados como, que se podrán ver en Amazon Prime VIDEO a partir de las 8 pm ET, horario del este.

¿A qué hora ver estreno de “Los Anillos de Poder” temporada 2 en tu país?

Estos son los horarios de diferentes países del mundo para ver el estreno de la temporada 2 de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”:

Países Horario Estados Unidos 8 pm ET | 7 pm CT | 6 pm MT | 5 pm PT México 18:00 Costa Rica 18:00 Honduras 18:00 Nicaragua 18:00 El Salvador 18:00 Guatemala 18:00 Perú 19:00 Colombia 19:00 Panamá 19:00 Ecuador 19:00 Venezuela 20:00 Puerto Rico 20:00 República Dominica 20:00 Bolivia 20:00 Argentina 21:00 Chile 21:00 Uruguay 21:00 Paraguay 21:00 España 02:00 Alemania 02:00 Italia 02:00

Fecha de estreno de todos los capítulos de los “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” 2

Episodios 1, 2 y 3: Jueves 29 de agosto de 2024

Episodio 4: Jueves 5 de septiembre de 2024

Episodio 5: Jueves 12 de septiembre de 2024

Episodio 6: Jueves 19 de septiembre de 2024

Episodio 7: Jueves 26 de septiembre de 2024

Episodio 8: Jueves 3 de octubre de 2024

Reparto de actores de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder 2″

Ciarán Hinds, Rory Kinnear y Tanya Moodie son los nuevos actores que se unen al elenco para esta temporada 2 de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” .

Rory Kinnear

Tanya Moodie

Calam Lynch

Oliver Alvin-Wilson

Stuart Bowman

Nicholas Woodeson

Nia Towle

Kevin Eldon

Will Keen

Gavi Singh Chera

Selina Lo

Ben Daniels

William Chubb

Sam Hazeldine

Amelia Kenworthy

Gabriel Akuwudike

Yasen “Zates” Atour

Ciarán Hinds

Sinopsis de la temporada 2 de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”

“Sauron volvió. Tras haber sido expulsado por Galadriel, el Señor Oscuro debe usar su ingenio para recuperar sus fuerzas y forjar los legendarios Anillos de Poder, con la amenaza de atar a Tierra Media a su siniestra voluntad. La Temporada 2 sumerge a sus más queridos y vulnerables personajes en una marea creciente de tinieblas, y los desafía a hallar su lugar en un mundo al borde de la calamidad”, dice la sinopsis de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” en Amazon Prime Video.

