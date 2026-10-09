La brillante cirujana Gye Su-jeong (Kim Ji-won), conocida como la “perra rabiosa del quirófano”, asume quirúrgicos imposibles y demuestra su valía médica en “Doctora X” (“Doctor X: Mafia in White” en inglés y “Dakteo X: hayan mapiaui sidae” en su idioma original), la nueva serie surcoreana que llega a Netflix. Ella no se rinde ante las jerarquías o la burocracia, así que tendrá que lidiar con varios obstáculos y enemigos. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Se trata de una adaptación de la exitosa franquicia japonesa “Doctor-X: Cirujana Michiko Daimon”, pero promete una mezcla intensa de intrigas de poder y thriller oscuro (cine negro), en lugar de enfocarse únicamente en el romance o los milagros médicos cotidianos como otros dramas de este estilo.

“Doctora X”, dirigida por Lee Jung-rim a partir del guion de Pyeon Seong-geun, tiene doce episodios y cuenta con las actuaciones de Kim Ji-won, Lee Jung-eun, Son Hyun-joo, Kim Woo-seok, Lee Sung-wook, Lee Jin-hee y Jang Seung-jo. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA SERIE “DOCTORA X”?

1. Kim Ji-won como Gye Su-jeong

Kim Ji-won, que fue parte de “The Heirs”, “Descendants of the Sun”, “Fight for My Way”, “Arthdal ​​Chronicles”, “My Liberation Notes” y “Queen of Tears”, da vida a Gye Su-jeong, una cirujana de primer nivel, como la “perra rabiosa del quirófano”, que llega al Hospital Universitario Gu Seo para desafiar la corrupta jerarquía médica.

Kim You-jung da vida a Lee Ga-kyung / Geum Seo-hee, quien acepta convertirse en espía para cumplir su sueño de viajar a Estados Unidos, en la serie coreana "Doctora X" (Foto: Studio S/ Studio Dragon/ HighZium Studio)

2. Lee Jung-eun como Jang Hee-sook

Lee Jung-eun, que apareció en producciones como “The Attorney”, “A Violent Prosecutor”, “A Girl at My Door”, “Miss Baek”, “Another Child”, “Mother” y “Parasite”, asume el papel de Jang Hee-sook, directora de la agencia de médicos a domicilio Jang Hee-sook. Aunque muestra algo diferente, es una mujer astuta e inteligente que sabe manipular su imagen pública para obtener ventajas estratégicas.

Lee Jung-eun interpreta a Jang Hee-sook, directora de la agencia de empleo médico que envía a Su-jeong al hospital, en la serie coreana "Doctora X" (Foto: Studio S/ Studio Dragon/ HighZium Studio)

3. Son Hyun-joo como Bu Seung-kwon

Son Hyun-joo, que participó en “First Love”, “My Rosy Life”, “My Too Perfect Sons”, “Secretly, Greatly”, “Empire of Gold”, “The Chronicles of Evil” y “The Good Detective”, interpreta a Bu Seung-kwon, el director del Hospital Universitario Gu Seo que intenta por todos los medios reconstruir y rescatar la institución médica, que está en quiebra.

Son Hyun-joo asume el rol de Bu Seung-kwon, director de una sucursal del Hospital Universitario de Guseo, en la serie coreana "Doctora X" (Foto: Studio S/ Studio Dragon/ HighZium Studio)

4. Kim Woo-seok como Park Tae-kyung

Kim Woo-seok, actor surcoreano conocido por sus papeles en “Love Playlist”, “Rookie Cops”, “Military Prosecutor Doberman” y “The Forbidden Marriage”, da vida a Park Tae-kyung en “Doctor X: Mafia in White”. Se trata de un interno privilegiado y el hijo de una familia influyente que administra un gran hospital provincial. Su rutina se complica tras la llegada de Su-jeong.

Kim Woo-seok interpreta a Park Tae-kyung, quien debe trabajar junto a la caótica y brillante Su-jeong, en la serie coreana "Doctora X" (Foto: Studio S/ Studio Dragon/ HighZium Studio)

5. Lee Sung-wook como Bae Heung-gon

Lee Sung-wook, que fue parte de las series “Glorious Day”, “A Pledge to God”, “Sell Your Haunted House”, “Hometown Cha-Cha-Cha”, “Bulgasal: Immortal Souls” y “Why Her”, asume el rol de Bae Heung-gon, profesor de anestesiología en el Hospital Universitario Gu Seo.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Doctor X: Mafia in White”:

Lee Jin-hee como Jo Won-jin

Jang Seung-jo

¿CÓMO VER “DOCTORA X”?

“Doctora X” se estrenará el viernes 9 de octubre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.