Además de “La chispa del amor” y “100 días de engaño”, Netflix estrean otra serie coreana durante la segunda semana de octubre de 2026. Se trata de “Doctora X” (“Doctor X: Mafia in White” en inglés y “Dakteo X: hayan mapiaui sidae” en su idioma original), que sigue a una brillante cirujana que se enfrenta a la corrupción y a las rígidas jerarquías de un hospital dominado por los intereses de poder. ¿Cuándo se estrenará?

Esta producción dirigida por Lee Jung-rim a partir del guion de Pyeon Seong-geun promete diferenciarse de los dramas médicos convencionales al ofrecer una mezcla intensa de intrigas de poder y thriller oscuro (cine negro), en lugar de enfocarse únicamente en el romance o los milagros médicos cotidianos.

“Doctora X”, producida por Lee Jae-woo y Yoon Geon-hee, cuenta con las actuaciones de Kim Ji-won, Lee Jung-eun, Son Hyun-joo, Kim Woo-seok, Lee Sung-wook, Lee Jin-hee y Jang Seung-jo.

¿EN QUÉ SE BASA “DOCTOR X: MAFIA IN WHITE”?

“Doctora X” es una adaptación de la exitosa franquicia japonesa “Doctor-X: Cirujana Michiko Daimon”, protagonizada por la actriz japonesa Ryoko Yonekura y que se estrenó en 2012 en TV Asahi.

Son Hyun-joo da vida a Bu Seung-kwon, director de una filial del Hospital Universitario Guseo, en la serie coreana "Doctora X" (Foto: Studio S/ Studio Dragon/ HighZium Studio)

SINOPSIS DE “DOCTORA X”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Doctor X: Mafia in White”, “en un hospital dominado por los egos y la corrupción, una nueva cirujana tan enigmática como brillante encara casos que parecen imposibles, incluso teniendo a todos en su contra.”

Por lo visto en el tráiler, Gye Soo-jung es una cirujana de extraordinario talento que asegura no cometer errores, pero que tras llegar al Hospital Universitario Guseo tendrá que lidiar con la corrupción corporativa.

¿CÓMO VER “DOCTORA X”?

“Doctora X” se estrenará el viernes 9 de octubre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

En Corea del Sur, “Doctor X: Mafia in White” se estrenará el 9 de octubre de 2026 en SBS TV y se emitirá todos los viernes y sábados a las 21:50 (KST).

TRÁILER DE “DOCTOR X: MAFIA IN WHITE”

REPARTO DE “DOCTORA X”

Kim Ji-won como Gye Su-jeong

Lee Jung-eun como Jang Hee-sook

Son Hyun-joo como Bu Seung-kwon

Kim Woo-seok como Park Tae-kyung

Lee Sung-wook como Bae Heung-gon

Lee Jin-hee como Jo Won-jin

Jang Seung-jo

Lee Jung-eun asume el papel de Jang Hee-sook, directora de una agencia de contratación de médicos, en la serie coreana "Doctora X" (Foto: Studio S/ Studio Dragon/ HighZium Studio)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “DOCTOR X: MAFIA IN WHITE”?

“Doctora X”, que cuenta con Hong Sung-chang, Jang Kyung-ik, Yoo Sang-won, Hwang Gi-yong, Han Suk-won, Lee Gwang-soon y Cho Ah-ra como productores ejecutivos, tiene 12 episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “DOCTORA X”?

La fotografía principal de “Doctor X: Mafia in White”, producida por las compañías Studio S, Studio Dragon y HighZium Studio, comenzó el 4 de diciembre de 2025 en estudios surcoreanos y localizaciones exteriores en Indonesia.