Kim Ji-won vuelve a la televisión con “Doctora X”, una serie que mezcla drama médico, intriga y el desafío de una cirujana dispuesta a confrontar las reglas de un hospital marcado por la corrupción. Así, conocida internacionalmente como “Doctor X: Mafia in White” y en Corea del Sur como “DakteoX: hayan mapiaui sidae”, la producción llega a Netflix rodeada de expectativa entre los seguidores de los k-dramas. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, te contamos cuándo se estrena cada capítulo y a qué hora podrá verse.

Vale precisar que la ficción se centra en Gye Su-jeong, una cirujana prodigiosa que empieza a trabajar en un hospital dominado por el ego y la corrupción.

Y allí, la joven demuestra su talento y deja al descubierto los absurdos del sistema, asumiendo casos imposibles con el entorno entero en su contra.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Doctora X”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “DOCTORA X”

La serie coreana de Netflix se compone de 12 capítulos en total, programados para lanzarse entre octubre y noviembre del 2026.

Episodio 1: viernes 9 de octubre del 2026

viernes 9 de octubre del 2026 Episodio 2: sábado 10 de octubre del 2026

sábado 10 de octubre del 2026 Episodio 3: viernes 16 de octubre del 2026

viernes 16 de octubre del 2026 Episodio 4: sábado 17 de octubre del 2026

sábado 17 de octubre del 2026 Episodio 5: viernes 23 de octubre del 2026

viernes 23 de octubre del 2026 Episodio 6: sábado 24 de octubre del 2026

sábado 24 de octubre del 2026 Episodio 7: viernes 30 de octubre del 2026

viernes 30 de octubre del 2026 Episodio 8: sábado 31 de octubre del 2026

sábado 31 de octubre del 2026 Episodio 9: viernes 6 de noviembre del 2026

viernes 6 de noviembre del 2026 Episodio 10: sábado 7 de noviembre del 2026

sábado 7 de noviembre del 2026 Episodio 11: viernes 13 de noviembre del 2026

viernes 13 de noviembre del 2026 Episodio 12: sábado 14 de noviembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “DOCTORA X”?

En Corea del Sur, la emisión de los capítulos de “Doctora X” arranca a las 9:50 p.m. (hora local), a través de la señal de SBS.

Entonces, si ajustamos ese horario a nivel internacional, la programación de lanzamiento quedaría así:

Países Horario Estados Unidos 5:30 a.m. (PT) / 8:30 a.m. (ET) de los viernes y sábados México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:30 a.m. de los viernes y sábados Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:30 a.m. de los viernes y sábados Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:30 a.m. de los viernes y sábados Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 9:30 a.m. de los viernes y sábados España 2:30 p.m. de los viernes y sábados

Importante: estos horarios son referenciales, pues los episodios pueden tardar algunos minutos en aparecer en el streaming.

¿DÓNDE VER “DOCTORA X”?

“Doctora X” forma parte del catálogo de Netflix, con una clasificación 16+ y una duración aproximada de 70 minutos por capítulo.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

La serie coreana "Doctora X" sigue la historia de Gye Su-jeong (interpretada por Kim Ji-won), una cirujana brillante e independiente con un carácter fuerte y poco convencional (Foto: Studio Dragon / Studio S / Haijieum Studio / SBS TV / Netflix)