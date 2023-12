Creada por Dan Guterman y producida por Bardel Entertainment, “Carol and the End of the World” llega al catálogo de Netflix como una historia pensando en aquellos adultos que gozan de las irreverentes series animadas de comedias con diferentes tonalidades de humor y chistes.

“Carol y el fin del mundo”, título en español de esta miniserie animada, presenta también un paradoja sobre la vida misma y lo incierto que es todo lo que realizamos en nuestra vida diaria, por lo que nos preguntaremos si lo que hacemos es lo correcto o quizá no.

Si eres de las personas que disfrutan de las comedias animadas para adultos, esta es una producción que no puedes perderte, así que ahora te dejamos la información más importantes acerca de este nuevo título.

¿DE QUÉ TRATA “CAROL AND THE END OF DE WORLD”?

La nueva producción de Netflix tiene como personaje principal a Carol Kohl, una mujer de mediana edad que tiene una vida solitaria, reside en un departamento sola y se centra en su vida laboral.

Habiéndose perdido de las cosas más divertidas de la vida, Carol no sabe qué hacer en su narrativa, pues se ha confirmado que el mundo está cerca y no hay nada para evitar que ello ocurra.

La protagonista de la historia se pone a debatir consigo misma sobre todo lo que ha hecho en el pasado y también sobre lo que debe hacer de ahora en adelante en los pocos días de vida que le queda a ella y a todos los demás habitantes del planeta.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CAROL AND THE END OF THE WORLD?

Los capítulos de esta nueva serie animada se estrenan este viernes 15 de diciembre en todo el mundo.

¿CÓMO VER “CAROL AND THE END OF THE WORLD”?

Para ver cada uno de los episodios de “Carol and the End of the World” solo debes tener una suscripción activa a la plataforma de Netflix. Allí se cargará toda la producción que promete captar la atención del público amante de este género.

TRÁILER DE LA MINISERIE ANIMADA