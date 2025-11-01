Desde que HBO anunció “IT: Bienvenidos a Derry”, esa mezcla de curiosidad y nostalgia ha vuelto con fuerza. Hay algo en la manera en que Stephen King entrelaza sus historias —sus lugares, sus personajes y ese miedo tan real a lo desconocido— que nunca deja de atraparnos. Por eso, cada nuevo proyecto dentro de su universo nos obliga a detenernos, a mirar con atención cada detalle, y a dejarnos llevar una vez más por su magia inquietante.

La serie, ambientada en los años sesenta, no solo está expandiendo el origen del mal que acecha a la ciudad de Derry, sino que también está rescatando a uno de los personajes más queridos del autor: Dick Hallorann, el cocinero del Hotel Overlook en “El Resplandor”. Verlo reaparecer en esta precuela de “IT” no es una simple coincidencia. En realidad, su presencia encierra un significado mucho más profundo dentro del vasto universo literario y cinematográfico de King.

Bill Skarsgård como Pennywise en la serie "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)

¿QUIÉN ES DICK HALLORANN Y QUÉ HACE EN DERRY?

Si has visto “El Resplandor” (tanto la película de Stanley Kubrick como la novela original), recordarás a Dick Hallorann como aquel hombre capaz de comunicarse telepáticamente con el pequeño Danny Torrance gracias a su don del “resplandor”. Este poder psíquico, también conocido como The Shining, permite percibir cosas que los demás no pueden: fantasmas, emociones, e incluso el mal en su forma más pura.

En “IT: Bienvenidos a Derry”, Dick vuelve interpretado por Chris Chalk, y lo hace desde un contexto totalmente distinto: ahora es un militar destinado en Derry, involucrado en una operación secreta del gobierno llamada Operación Precepto. Esta misión busca desenterrar un arma enterrada bajo la ciudad, una que, según los altos mandos, podría cambiar el curso de la Guerra Fría. Pero lo que realmente están despertando, como los fans ya intuimos, es algo mucho más oscuro.

Lo que más me llamó la atención de este regreso es cómo la serie está empezando a tejer los hilos que conectan las distintas historias de King. Tanto Derry como el Hotel Overlook son lugares “malditos” donde la realidad parece doblarse. Ambos funcionan como portales o puntos de energía negativa, alimentados por el miedo y el sufrimiento humano.

Dick Hallorann, al ser una de las pocas personas con el resplandor, tiene la capacidad de percibir esa energía. En “IT: Bienvenidos a Derry”, su don no solo lo convierte en un testigo privilegiado de los horrores que se avecinan, sino también en un símbolo de resistencia frente al terror. Es, en cierto modo, un guardián espiritual dentro del universo de King.

No podemos olvidar el contexto histórico. La serie sitúa a Dick en plena era de los sesenta, en medio de tensiones raciales y una Guerra Fría que refleja el miedo colectivo de toda una generación. En ese entorno, no solo luchará contra un monstruo sobrenatural, sino también contra el racismo institucional y la intolerancia.

La historia del Black Spot, un club nocturno creado por soldados afroamericanos y destruido por un grupo supremacista blanco, será uno de los puntos más importantes de la temporada. Y según lo que ya sabemos, Dick jugará un papel clave en esa tragedia, utilizando su poder para salvar vidas —tal como se relata en la novela original IT de 1986—.

Chris Chalk interpretando el personaje de Dick Hallorann en la serie "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)

ACTORES Y PERSONAJES DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Actor/Actriz Personaje Bill Skarsgård Pennywise el Payaso Taylour Paige Charlotte Hanlon Jovan Adepo Leroy Hanlon James Remar General Shaw Stephen Rider Hank Grogan Chris Chalk Dick Hallorann Matilda Lawler Marge Amanda Christine Ronnie Grogan Clara Stack Lilly Bainbridge Blake Cameron James Will Hanlon Arian S. Cartaya Rich Miles Ekhardt Matty Clements Mikkal Karim-Fidler Teddy Uris Jack Molloy Legault Phil Malkin Matilda Legault Susie Malkin Rudy Mancuso Pauly Russo Dmitry Chepovetsky Rabbi Uris Chad Rook Sgt. Masters Robert Clarke Director Dunleavy Kimberly Norris Guerrero Rose

FICHA TÉCNICA DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”