Tras el final de la relación amorosa de Noah (Nicole Wallace) y Nick (Gabriel Guevara) en la segunda película de “Culpables”, basada en la saga de libros homónima escrita por Mercedes Ron, los fans esperan con ansias “Culpa nuestra”, que marcará el final definitivo para la complicada pareja que ha dejado de verse por algunos años. ¿Renacerá el amor? ¿Será más fuerte el rencor? ¿Cuándo se estrena la nueva película española de Amazon Prime Video?

En la cinta dirigida por Domingo González y coescrita por Sofía Cuenca, la boda de Lion (Víctor Varona) y Jenna (Eva Ruiz) es el evento que vuelve a acercar a Nick y Noah. Aunque se niegan a aceptar que no han superado su amor, la realidad los alcanza y tienen que tomar una decisión definitiva.

Además de Nicole Wallace y Gabriel Guevara, el elenco de “Culpa nuestra” incluye a Fran Morcillo, Marta Hazas, Iván Sánchez, Goya Toledo, Víctor Varona, Eva Ruiz, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade y Felipe Londoño.

Noah (Nicole Wallace) y Nick (Gabriel Guevara) se niegan a aceptar que aún se aman en la película española "Culpa nuestra" (Foto: Amazon Prime Video)

FECHA DE ESTRENO DE “CULPA NUESTRA”

“Culpa nuestra”, la tercera y última película de la saga “Culpables”, se estrenará el jueves 16 de octubre de 2025.

¿CÓMO VER “CULPA NUESTRA”?

Al igual que “Culpa mía” (2023) y “Culpa tuya” (2024), “Culpa nuestra” se estrenará en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “CULPA NUESTRA”?

“Culpa nuestra” estará disponible en Prime Video a partir de las 12:00 a.m. (hora del Pacífico, EE. UU.), es decir, en la medianoche de Los Ángeles. Entonces, este es el horario para otros países:

País / Región Hora local de estreno EE. UU. (Pacífico, PT - PDT) 12:00 a.m. EE. UU. (Este, ET - EDT) 3:00 a.m. México (CDMX) 1:00 a.m. Guatemala 1:00 a.m. Honduras 1:00 a.m. El Salvador 1:00 a.m. Nicaragua 1:00 a.m. Costa Rica 1:00 a.m. Panamá 2:00 a.m. Colombia 2:00 a.m. Perú 2:00 a.m. Ecuador 2:00 a.m. Venezuela 3:00 a.m. Bolivia 3:00 a.m. Paraguay 3:00 a.m. Chile 3:00 a.m. Argentina 4:00 a.m. Uruguay 4:00 a.m. Brasil (Brasilia, BRT) 4:00 a.m. España (Madrid) 8:00 a.m. Reino Unido (Londres) 8:00 a.m.

TRÁILER DE “CULPA NUESTRA”

SINOPSIS DE “CULPA NUESTRA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Culpa nuestra”, “la boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick años después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable y ambos se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?”

REPARTO DE “CULPA NUESTRA”

Nicole Wallace como Noah

Gabriel Guevara como Nick

Fran Morcillo como Simón

Marta Hazas como Rafaella

Iván Sánchez como William

Goya Toledo como Anabel

Víctor Varona como Lion

Eva Ruiz como Jenna

Gabriela Andrada como Sofía

Álex Béjar como Briar

Javier Morgade como Michael

Felipe Londoño como Luca