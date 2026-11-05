Para quienes esperaban el regreso de la historia iniciada en la galardonada “Godzilla Minus One”, la secuela “Godzilla Minus Zero” ya está disponible en los cines de varios países. Así, frente a su llegada a la pantalla grande, muchos espectadores se preguntan cuánto dura la película y desde qué edad conviene verla. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, encontrarás esos datos para decidir si es una buena opción para ti, tus amigos o un plan familiar.

Vale precisar que el largometraje llega con el respaldo del estudio TOHO y con Takashi Yamazaki de nuevo como director, guionista y responsable de los efectos visuales.

Su lanzamiento en cines, por su parte, respeta la siguiente programación:

Estreno en Japón: martes 3 de noviembre del 2026

martes 3 de noviembre del 2026 Estreno en Latinoamérica: jueves 5 de noviembre del 2026

jueves 5 de noviembre del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 6 de noviembre del 2026

Antes de continuar, mira el tráiler de “Godzilla Minus Zero”:

LA TRAMA DE “GODZILLA MINUS ZERO”

La película secuela continúa la historia de la familia Shikishima dos años después de los eventos de “Godzilla Minus One”.

Así, ambientada en 1949, la producción sigue a Kōichi, Noriko y su hija Akiko mientras intentan reconstruir sus vidas tras la devastación causada por el monstruo.

Sin embargo, la paz dura poco, pues aparece King Ghidorah, una nueva criatura gigante que ataca Japón y desata una catástrofe mayor.

En ese sentido, las autoridades deben buscar una forma de detenerla, mientras Godzilla, que se creía derrotado, vuelve a ser parte del relato.

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “GODZILLA MINUS ZERO”?

El filme dura 135 minutos en total. Es decir, tiene un metraje de exactamente 2 horas y 15 minutos.

Por lo tanto, si vas con alguien con poca paciencia para las funciones de cine largas, conviene planificar tu cita con cuidado.

¿QUÉ RESTRICCIÓN DE EDAD TIENE “GODZILLA MINUS ZERO”?

Tal como reporta Variety, la Motion Picture Association (MPA) de EE. UU. le asignó a “Godzilla Minus Zero” la clasificación R por contenido violento e imágenes con sangre.

O sea, se convirtió en la primera película—en los 72 años de la franquicia—en recibir tal calificación.

¿Y eso qué significa? Pues, que los menores de 17 años necesitan ir con un padre o tutor para verla.

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD SE RECOMIENDA “GODZILLA MINUS ZERO” EN CADA PAÍS?

La guía para padres de IMDb recopila las certificaciones de varios territorios. Estas son algunas de ellas:

Estados Unidos: R.

R. Reino Unido: 15.

15. Irlanda: 15A.

15A. Francia y Alemania: 12.

12. Argentina: 13.

13. Chile: 14.

14. México: B15.

B15. Brasil: 16.

Por lo tanto, si tu país no aparece en la lista y quieres conocer la restricción de edad de la producción, conviene revisar la cartelera de tu cine favorito.

Cabe resaltar que el portal califica la violencia y sangre como moderadas y las escenas aterradoras e intensas como severas.

Asimismo, indica que las groserías y el consumo de alcohol o tabaco son leves, y que no hay desnudos ni contenido sexual.

"Godzilla Minus Zero" es una película dirigida por Takashi Yamazaki que se desarrolla a lo largo de 135 minutos de metraje (Foto: TOHO / Robot Communications Inc.)