“Send Help” (en español: “Enviad ayuda” o “¡Ayuda!“) es la película que llega a los cines mostrando un perturbador escenario: quedar atrapado en una isla desierta con tu jefe maltratador. Y es que Sam Raimi, el cineasta que nos hizo saltar del asiento con “Arrástrame al infierno” (“Drag Me To Hell”), regresa a la pantalla grande con esta cinta que mezcla terror, supervivencia y una crítica al mundo empresarial. Así, con los protagónicos de Rachel McAdams y Dylan O’Brien, la producción se presenta como una interesante alternativa por si no sabes qué ver en cartelera.

Vale precisar que el filme desarrolla su trama a lo largo de 113 minutos de metraje, tiempo en el que somos testigos de una historia que invierte las dinámicas de poder corporativo.

Además, se sabe que su guion estuvo a cargo de Damian Shannon y Mark Swift, dupla conocida por escribir “Friday the 13th” (2009) y “Freddy vs. Jason” (2003).

LA TRAMA DE “SEND HELP”

“Send Help” se centra en Linda Liddle (Rachel McAdams), una empleada de una importante corporación que es maltratada por su jefe sexista, Bradley Preston (Dylan O’Brien).

El conflicto arranca cuando el padre de Bradley, quien fundó la empresa, fallece tras prometerle a Linda un ascenso que nunca llega.

Entonces, el arrogante heredero y actual CEO, le aconseja a la joven demostrar toda su valía durante un viaje de negocios a Bangkok.

Por desgracia, en el trayecto, el avión privado de la compañía se estrella, lo que deja a Linda y Bradley como los únicos sobrevivientes varados en una isla desierta remota.

Así, lo que comienza como una lucha desesperada por encontrar comida, agua y refugio, pronto se transforma en algo mucho más complejo.

Y es que Linda, quien posee altas habilidades de supervivencia, se convierte en la única esperanza del jefe para mantenerse con vida... lo que implica que, a diferencia de la oficina, aquí es ella la que tiene el control.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “SEND HELP”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SEND HELP”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Send Help”:

Rachel McAdams como Linda Liddle , la empleada subestimada que debe sobrevivir en una isla al lado de su jefe.

, la empleada subestimada que debe sobrevivir en una isla al lado de su jefe. Dylan O’Brien como Bradley Preston , el jefe odioso que pasa de dar órdenes a depender de su empleada.

, el jefe odioso que pasa de dar órdenes a depender de su empleada. Dennis Haysbert como Franklin

como Franklin Chris Pang como Chase

como Chase Xavier Samuel como Donovan

como Donovan Edyll Ismail como Zuri

como Zuri Thaneth Warakulnukroh como un capitán de barco

como un capitán de barco Emma Raimi , la hija del director, como River

, la hija del director, como River Bruce Campbell, un eterno colaborador de Raimi, como el padre de Bradley

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SEND HELP”?

“Send Help” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica: jueves 29 de enero del 2026

jueves 29 de enero del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 30 de enero del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la cinta, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Send Help", película del director Sam Raimi que se desarrolla a lo largo de 113 minutos de metraje (Foto: 20th Century Studios)