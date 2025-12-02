El fenómeno de terror que conquistó la taquilla en el 2023 está listo para regresar a la pantalla grande. Y es que "Five Nights at Freddy’s 2″, una de las secuelas más esperadas del 2025, ya tiene fecha de lanzamiento oficial... así como otros detalles confirmados sobre su estreno en cines. ¿Quieres conocerlos? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Emma Tammi y, tal como te puedes imaginar, se basa en la popular saga de videojuegos de Scott Cawthon.

Además, no solo trae de vuelta a los personajes que sobrevivieron a la primera pesadilla, sino que introduce nuevas amenazas animatrónicas.

LA SINOPSIS DE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”

La historia de “Five Nights at Freddy’s 2” se sitúa un año después de los eventos de la primera película.

Así, la trama gira en torno a cómo los sucesos sobrenaturales en la pizzería de Freddy Fazbear se han convertido en una leyenda urbana local... inspirando—incluso—un festival llamado “Fazfest”.​

Resulta que, durante todo este tiempo, el exguardia de seguridad Mike Schmidt (Josh Hutcherson) y la oficial de policía Vanessa (Elizabeth Lail) han intentado proteger a Abby (Piper Rubio), ocultándole la verdad sobre el destino de sus amigos animatrónicos.

Sin embargo, cuando la pequeña decide escabullirse para reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desencadena una nueva ola de terror.​​

De esta manera, se empiezan a revelar secretos sepultados durante décadas sobre el verdadero origen del lugar.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2"

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Five Nights at Freddy’s 2”:

Josh Hutcherson como Mike Schmidt , el protagonista atormentado

, el protagonista atormentado Elizabeth Lail como Vanessa Shelly , quien enfrenta los traumas causados por su padre

, quien enfrenta los traumas causados por su padre Piper Rubio como Abby Schmidt , la hermana menor de Mike que tiene una conexión especial con los animatrónicos

, la hermana menor de Mike que tiene una conexión especial con los animatrónicos Matthew Lillard como William Afton (Springtrap) , el villano de la saga

, el villano de la saga Skeet Ulrich como Henry Emily

como Henry Emily Megan Fox como la voz de Toy Chica

como la voz de Toy Chica Matthew “MatPat” Patrick como la voz de Toy Bonnie.

como la voz de Toy Bonnie. Kellen Goff como la voz de Toy Freddy

como la voz de Toy Freddy Theodus Crane como Jeremiah

como Jeremiah Mckenna Grace como Lisa

como Lisa Teo Briones como Alex

¿CUÁNDO SE ESTRENA "FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2″?

El estreno exclusivo en cines de la película de terror está programado para el viernes 5 de diciembre del 2025 en Estados Unidos.

En Latinoamérica y otros territorios, las fechas varían ligeramente:

Jueves 4 de diciembre del 2025: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Venezuela y Centroamérica.​

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Venezuela y Centroamérica.​ Viernes 5 de diciembre del 2025: España, Reino Unido y otros países.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Five Nights at Freddy’s 2", película dirigida por Emma Tammi que se desarrolla a lo largo de 103 minutos de metraje (Foto: Blumhouse Productions / Universal Pictures)