“Good Boy” (también conocida como “Good Boy: Confía en su instinto”) es la película de terror narrada desde el punto de vista de un perro que llega a los cines de Estados Unidos el viernes 3 de octubre del 2025. Gracias a su singular premisa, la cinta ha generado gran expectativa entre los cinéfilos, por lo que—quizá—te gustaría conocer las principales reseñas de los críticos profesionales sobre el filme. Si es así, entonces, sigue adelante con tu lectura de esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que la producción narra la historia de Indy, un perro cobrador que se muda con su dueño Todd a una antigua casa rural familiar, famosa por estar embrujada.

Entonces, mientras Todd ignora las advertencias sobre la vivienda, el can empieza a percibir presencias sobrenaturales—susurros, sombras y señales—que resultan invisibles para los humanos.

De esta manera, incapaz de comunicar su miedo, el valiente perrito debe enfrentarse a fuerzas oscuras para proteger a Todd antes de que la maldad de la casa los arrastre al más allá.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Good Boy”:

¿QUÉ ESTÁN DICIENDO LOS CRÍTICOS SOBRE “GOOD BOY”?

En el portal Rotten Tomatoes, la cinta acumula un impresionante 90% de aprobación basado en 63 reseñas, situándose entre las películas de terror mejor valoradas del año.

De acuerdo con los críticos, la originalidad de su enfoque y la ejecución técnica elevan un concepto aparentemente sencillo a un clásico contemporáneo.

Además, según The Hollywood Reporter, el largometraje es una prueba de la gran habilidad del director Ben Leonberg y su esposa, la productora de la película Kari Fischer, para encontrar formas ingeniosas de conseguir que su perro interprete el miedo de forma tan convincente.

¿QUÉ ASPECTOS DESTACAN Y CRITICAN LAS RESEÑAS DE LA PELÍCULA “GOOD BOY”?

Por un lado, los críticos alaban la actuación natural de Indy, capaz de transmitir curiosidad, pánico y ternura sin artificios.

Por otro lado, apuntan que la historia carece de complejidad argumental y que el subdesarrollo de los elementos sobrenaturales deja cierto sabor agridulce al final.

¿MERECE LA PENA VER “GOOD BOY”?

Para quienes busquen un enfoque fresco y una atmósfera angustiante, la respuesta corta es SÍ: la mayoría de expertos señalan que su perspectiva inédita y su cuidadosa realización la convierten en una propuesta imprescindible.

No obstante, aquellos que esperen sustos intensos y/o una trama más elaborada —tal vez— podrían sentirse algo decepcionados.

A lo largo de "Good Boy", un valiente perro debe luchar para proteger a quien más quiere (Foto: What's Wrong With Your Dog)