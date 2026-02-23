La espera para los fans de “Bridgerton” está por terminar. Y es que la parte 2 de la cuarta temporada de la serie llega a Netflix, con los capítulos finales de la historia de Benedict (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha) listos para sorprenderte y resolver varias dudas que dejó la trama de la producción. Así, si no te quieres perder los episodios, esta nota de Gestión Mix es para ti. En las siguientes líneas, descubre cuándo, a qué hora y cómo verlos online.

Vale precisar que esta entrega de la serie de Netflix se centra en el romance de cuento de hadas entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, una joven que trabaja como doncella y que se esconde tras la identidad de la misteriosa “Dama de Plata” del baile de máscaras de Violet Bridgerton.

De esta manera, se espera que los episodios finales de la temporada muestren las consecuencias del arriesgado vínculo entre un heredero de la alta sociedad y una mujer de clase trabajadora, en un contexto donde las diferencias de estatus aún pesan más que los sentimientos.

Antes de continuar, mira el tráiler de la Parte 2 de “Bridgerton 4”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PARTE 2 DE LA CUARTA TEMPORADA DE “BRIDGERTON”?

Esta tanda de capítulos se estrena el jueves 26 de febrero del 2026, fecha en la que se liberan los episodios 5, 6, 7 y 8 de la temporada, los cuales completan el arco narrativo inspirado en la novela “An Offer from a Gentleman” de Julia Quinn.

Cabe resaltar que dividir la entrega de la serie responde a la intención de mantener la conversación activa alrededor del drama romántico durante más tiempo, sin sacrificar la maratón que muchos fans esperan.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA PARTE 2 DE LA CUARTA TEMPORADA DE “BRIDGERTON”?

Los capítulos de la parte 2 de la temporada 4 de “Bridgerton” llegan a Netflix respetando el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del jueves 26 de febrero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del jueves 26 de febrero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del jueves 26 de febrero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del jueves 26 de febrero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del jueves 26 de febrero España 9:00 a.m. del jueves 26 de febrero

¿CÓMO VER LA PARTE 2 DE LA CUARTA TEMPORADA DE “BRIDGERTON”?

Tal como te puedes imaginar, “Bridgerton” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la parte 2 de su temporada 4, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de la temporada 4 de "Bridgerton", serie que explora géneros como el romance y el drama a lo largo de su trama (Foto: Netflix)