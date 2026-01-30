Si te encantó ver a Yerin Ha como Sophie Baek en la cuarta temporada de la exitosa serie “Bridgerton”, debes saber que hay otra producción de Netflix donde la actriz australiana demuestra todo su talento dramático. Se trata de un thriller de misterio ambientado en Tasmania que conquistó a la crítica y que pasó desapercibido para muchos cuando se estrenó en junio del 2025. Así, ¿te gustaría agregarlo a tu lista de visualizaciones? Pues, Gestión Mix te lo presenta en las siguientes líneas.

La miniserie a la que nos referimos es “Los sobrevivientes” (también conocida como “Los supervivientes” y en su idioma original: “The Survivors”), ficción que se desarrolla a lo largo de 6 episodios.

Además, se basa en la novela homónima del 2020 escrita por Jane Harper, la autora británica del best-seller “The Dry”.

LA TRAMA DE “LOS SOBREVIVIENTES”

La serie de Netflix narra la historia de Kieran Elliott (Charlie Vickers), un hombre cuya vida cambió para siempre hace 15 años... cuando una devastadora tormenta azotó el pueblo costero de Evelyn Bay, Tasmania.

En medio de aquel fenómeno meteorológico, murieron su hermano Finn y su amigo Toby, mientras que una joven llamada Gabby Birch desapareció misteriosamente.

En la producción, Yerin Ha interpreta a Mia Chang, la pareja de Kieran y quien era la mejor amiga de Gabby antes de su desaparición.

La trama arranca cuando Kieran regresa a Evelyn Bay con Mia y su bebé Audrey para ayudar a sus padres.

Sin embargo, el pasado resurge cuando aparece el cuerpo de Bronte (Shannon Berry), una joven que investigaba la desaparición de Gabby.

EL TRÁILER DE LA SERIE “LOS SOBREVIVIENTES”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS SOBREVIVIENTES”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Los sobrevivientes”:

Charlie Vickers como Kieran Elliott , el único sobreviviente de un accidente que ocurrió en las cuevas marinas en 2009.

, el único sobreviviente de un accidente que ocurrió en las cuevas marinas en 2009. Yerin Ha como Mia Chang , la pareja sentimental de Kieran y quien fue la mejor amiga de Gabby Birch hasta el día de su desaparición en las cuevas.

, la pareja sentimental de Kieran y quien fue la mejor amiga de Gabby Birch hasta el día de su desaparición en las cuevas. Robyn Malcolm como Verity Elliott , la madre de Kieran que culpa a su hijo por la muerte de su otro hijo Finn.

, la madre de Kieran que culpa a su hijo por la muerte de su otro hijo Finn. Damien Garvey como Brian Elliott , el padre de Kieran diagnosticado con Alzheimer.

, el padre de Kieran diagnosticado con Alzheimer. Shannon Berry como Bronte , compañera de cuarto de Liv Birch que se dedica a investigar la desaparición de Gabby.

, compañera de cuarto de Liv Birch que se dedica a investigar la desaparición de Gabby. Jessica De Gouw como Olivia “Liv” Birch , antigua amiga de Kieran y hermana de la desaparecida Gabby.

, antigua amiga de Kieran y hermana de la desaparecida Gabby. Don Hany como George Barlin, escritor y amigo de Bronte.

como George Barlin, escritor y amigo de Bronte. George Mason como Ash Carter , novio de Liv y amigo de Kieran.

, novio de Liv y amigo de Kieran. Catherine McClements como Trish Birch , madre de Liv y de la desaparecida Gabby.

, madre de Liv y de la desaparecida Gabby. Martin Sacks como Julian Gilroy, padre de Toby, uno de los jóvenes que falleció en el accidente de las cuevas en 2009.

¿DÓNDE VER “LOS SOBREVIVIENTES”?

Tal como te puedes imaginar, “Los sobrevivientes” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

El póster de "Los sobrevivientes", serie australiana creada por Tony Ayres que se basa en la novela homónima de Jane Harper (Foto: Netflix)