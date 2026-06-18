Si “From” está entre tus series imprescindibles, debes saber que esta semana viene con un plus. Y es que la ficción de terror y misterio de MGM+ se prepara para estrenar el penúltimo episodio de su cuarta temporada, un capítulo con título propio y la responsabilidad de marcar el camino hacia el cierre. Así, si quieres llegar al final con todo claro, en esta nota de Gestión Mix encontrarás cuándo se estrena, a qué hora y cómo verlo. Además, descubre qué arriesga exactamente Boyd Stevens (Harold Perrineau) con el plan que está a punto de ejecutar.

Vale precisar que el show televisivo sigue a un grupo de personas atrapadas en un pueblo del que nadie logra escapar, acechados de noche por criaturas y envueltos en una mitología que crece con cada capítulo.

Asimismo, la serie lleva el sello creativo de John Griffin junto a los productores ejecutivos Jeff Pinkner y Jack Bender, nombres con experiencia en narrativas de misterio y terror psicológico.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From” - Temporada 4:

¿DE QUÉ TRATA EL CAPÍTULO 9 DE LA CUARTA TEMPORADA DE “FROM”?

La sinopsis oficial del episodio, publicada en la web oficial de MGM+, señala que los habitantes del pueblo enfrentan una encrucijada sin precedentes, mientras el sheriff Boyd pone en marcha un plan tan audaz como peligroso.

Cabe resaltar que, en el anterior capítulo, Boyd y Jade (David Alpay) habían llegado a su mayor punto de fricción en la temporada, al discutir sobre cómo recuperar los huesos de los niños del túnel sin quedar atrapados por las criaturas.

De esta manera, ahora Boyd está listo para tomar las riendas y ejecutar una decisión que, para bien o para mal, marcará el camino hacia el final de la ficción.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL CAPÍTULO 9 DE LA CUARTA TEMPORADA DE “FROM”?

El episodio 9 de la temporada 4 de “From” se titula ‘The Calm Before’ (en español: ‘La calma antes de la tormenta’) y se estrena el domingo 21 de junio del 2026.

Por otro lado, el gran final de la cuarta entrega de la serie—titulado ‘If a Tree Falls in the Forest…'—llegará el 28 de junio.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL CAPÍTULO 9 DE LA CUARTA TEMPORADA DE “FROM”?

Tal como ha venido ocurriendo a lo largo de esta temporada, el capítulo se habilitará en el streaming desde las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET).

En la señal televisiva de MGM+, por su parte, el episodio se emitirá a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET), respetando el horario dominical habitual de la producción.

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO 9 DE LA CUARTA TEMPORADA DE “FROM”?

Todos los episodios de “From” están disponibles en MGM+, tanto en su app propia como en formato complemento dentro de Amazon Prime Video, Apple TV+ y otros servicios de streaming en vivo.

Cabe resaltar que la suscripción mensual a la plataforma tiene un costo de US$7.99 USD, mientras que el plan anual se ubica en US$61.99 e incluye descarga para ver sin conexión. Por si fuera poco, ofrece una prueba gratuita de siete días para nuevos suscriptores.

Este es el LINK OFICIAL del episodio.

El alguacil Boyd Stevens y Tabitha Matthews en el episodio 9 de la cuarta temporada de la serie de terror "From" (Foto: MGM International TV Productions)