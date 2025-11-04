“Depredador: Tierras salvajes” (en inglés: “Predator: Badlands”) es la película con la que el icónico universo de acción y ciencia ficción se expande. Así, bajo la dirección de Dan Trachtenberg, la cinta promete seguir conquistando a los seguidores de la franquicia. En ese sentido, ¿sabes desde cuándo puedes ver la producción en pantalla grande? Pues, en esta nota de Gestión Mix, te traemos la lista con su fecha de estreno por país.

Vale precisar que el largometraje nos invita a conocer la historia de Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), un depredador considerado débil y pequeño por su clan, quien es exiliado en una misión imposible: cazar a la criatura más temida que existe.

Entonces, durante su travesía, él se encuentra con Thia (Elle Fanning), una sintética de Weyland-Yutani que se convierte en su compañera de viaje.

De esta manera, somos testigos de la aventura de dos inadaptados intentando sobrevivir en terreno letal.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Depredador: Tierras salvajes”:

FECHA DE ESTRENO DE “PREDATOR: BADLANDS” POR PAÍS

Tal como te puedes imaginar, la película ya tiene sus fechas de lanzamiento confirmadas a nivel mundial. Conócelas en las siguientes líneas.

En España y Estados Unidos:

Si te encuentras en España o Estados Unidos, debes saber que la producción se estrena el viernes 7 de noviembre del 2025 en estos territorios.

En Latinoamérica:

En América Latina, los habitantes de la mayoría de países pueden disfrutar de “Depredador: Tierras salvajes” un día antes de su lanzamiento estadounidense.

Es decir, en naciones como México, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Honduras, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica, la cinta se estrena el jueves 6 de noviembre del 2025.

¿CÓMO VER “PREDATOR: BADLANDS”?

“Depredador: Tierras salvajes” se lanza exclusivamente en cines en las fechas indicadas.

Por lo tanto, para no perderte la producción, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PREDATOR: BADLANDS”?

A continuación, repasa la lista de intérpretes que forman parte del elenco del filme:

Elle Fanning como Thia y Tessa , hermanas gemelas sintéticas creadas por Weyland-Yutani

, hermanas gemelas sintéticas creadas por Weyland-Yutani Dimitrius Schuster-Koloamatangi como Dek y Njohrr , un joven depredador marginado y su padre

, un joven depredador marginado y su padre Mike Homik como Kwei , el hermano mayor de Dek

, el hermano mayor de Dek Reuben de Jong

Rohinal Nayaran como Bud

El póster de "Depredador: Tierras salvajes", película del director Dan Trachtenberg que se desarrolla a lo largo de 107 minutos de metraje (Foto: 20th Century Studios / Walt Disney Pictures)