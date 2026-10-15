Pamela Voorhees toma protagonismo en “Crystal Lake”, la serie de terror de A24 para Peacock que se sitúa antes de los hechos de “Friday the 13th” (en español: “Viernes 13”). Y es que la producción vuelve al campamento donde nació la franquicia para explorar la historia de la madre de Jason Voorhees. Así, en esta nota de Gestión Mix, conoce quiénes integran el reparto, qué personajes interpretan y cuáles son los rostros conocidos que llegan al pueblo.

Vale precisar que el show televisivo se estrenó el jueves 15 de octubre en Peacock y se centra en los hechos que marcaron a Pamela Voorhees tras la pérdida de su hijo Jason.

De esta manera, la ficción explora el duelo, los secretos del pueblo y el origen de la gran tragedia vinculada al campamento.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Crystal Lake”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CRYSTAL LAKE”

1. Linda Cardellini como Pamela Voorhees

Para saber quién es quién en la serie de Peacock, la lista arranca con la protagonista: Pamela Voorhees, la madre de Jason.

Y es que la historia la sigue un año después de que su hijo muriera en un accidente por ahogamiento.

Ella está interpretada por Linda Cardellini, reconocida por su trabajo previo como Lindsay Weir en “Freaks and Geeks” y como la enfermera Sam Taggart en “ER”. Además, es una de las estrellas de “Mad Men”, “Dead to Me” y “DTF St. Louis”.

Linda Cardellini como Pamela Voorhees en la serie de terror "Crystal Lake" (Foto: A24 / Peacock / Sky / HBO Max)

2. William Catlett como Levon Brooks

Levon Brooks, por su parte, es el jefe de policía de Crystal Lake.

El actor que asume este rol es William Catlett, a quien también hemos visto en “Black Lightning”, “True Story”, “Lovecraft Country”, “Constellation”, “Never Let Go”, “Abigail” y “Color Book”.

William Catlett como Levon Brooks en una escena de la serie de terror "Crystal Lake" (Foto: A24 / Peacock / Sky / HBO Max)

3. Gwendolyn Sundstrom como Grace

Por otro lado, Grace es una joven residente del pueblo, central para la trama.

Este papel marca el debut de la actriz Gwendolyn Sundstrom en una serie, pues su filmografía ya incluye el cortometraje “I Don’t Think I Believe in Love” y la película “I’m Beginning to See the Light”.

Gwendolyn Sundstrom como Grace en una escena de la serie de terror "Crystal Lake" (Foto: A24 / Peacock / Sky / HBO Max)

4. Cameron Scoggins como Dorf

Dorf es una versión ampliada del policía de “Friday the 13th” y es quien trabaja en el pueblo junto a Levon.

El artista que se pone en la piel del personaje es Cameron Scoggins, también integrante de los elencos de “Nashville”, “Shades of Blue”, “The Deuce”, “Blue Bloods”, “The Good Wife”, “The Blacklist” y “Chicago Med”.

Cameron Scoggins como Dorf y William Catlett como Levon Brooks en una escena de la serie de terror "Crystal Lake" (Foto: A24 / Peacock / Sky / HBO Max)

Otros actores y personajes de “Crystal Lake”:

5. Devin Kessler como Brianna Brooks , la hermana periodista de Levon

, la hermana periodista de Levon 6. Callum Vinson como el joven Jason

como el joven Jason 7. Zachary Branch como Jason adulto

como Jason adulto 8. Adrienne King como Alice Hardy, tal como las dos primeras películas de la franquicia

como Alice Hardy, tal como las dos primeras películas de la franquicia 9. Nick Cordileone como Ralph

como Ralph 10. Joy Suprano como Rita

como Rita 11. Danielle Kotch como Claudette

como Claudette 12. Phoenix Parnevik como Barry

como Barry 13. Christopher Denham como el doctor Theodore Landau

como el doctor Theodore Landau 14. Bernadette Quigley como Trudy

como Trudy 15. Daniel Stewart Sherman como Enos

como Enos 16. Brian J. Carter como John

como John 17. Nancy Nagrant como Kay Christy