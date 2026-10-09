“Other Mommy” (en español: “Madre siniestra”) es la reciente película de terror encabezada por Jessica Chastain que ya se proyecta en cines de distintos países. Y, ante una historia de este género, una de las dudas más frecuentes surge justo cuando termina la trama principal y comienzan los créditos. Así, si planeas verla en pantalla grande, en esta nota de Gestión Mix descubre cuántas escenas post-créditos tiene la cinta.

Vale precisar que el filme es una producción de Universal Pictures y está basado en la novela “Incidents Around the House” de Josh Malerman.

En ese sentido, la historia sigue Bela, una niña de ocho años que vive con sus padres, Ursula y Russ, en medio de tensiones familiares que percibe con mayor intensidad de la que los adultos imaginan.

Eventualmente, su rutina se quiebra cuando aparece “Other Mommy”, una entidad siniestra que se parece exactamente a Ursula y que busca ganarse su confianza desde la oscuridad de su habitación.

Entonces, a medida que la presencia se vuelve más agresiva, los padres de Bela también empiezan a verla y comprenden que no se trata de una invención de la niña.

A partir de allí, la familia emprende una desesperada huida para protegerla, mientras la criatura intenta convencerla de que la deje entrar en su corazón y así apoderarse de su cuerpo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Other Mommy”:

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE “OTHER MOMMY”?

La respuesta corta es UNA y conviene esperarla hasta el último minuto.

¡Atención, SPOILERS ! Tal como revela Just Jared, hay una escena al final de toda la secuencia de créditos.

En esta, la entidad conocida como “Other Mommy” mira directo a la cámara y hace callar al público con un “shhh”.

De esta manera, el cierre queda reducido a un solo rostro y un sonido que sugiere que el ser maligno podría seguir existiendo.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “OTHER MOMMY”?

El elenco principal de “Other Mommy” incluye a:

Jessica Chastain , quien interpreta tanto a la madre Ursula como a la criatura

, quien interpreta tanto a la madre Ursula como a la criatura Arabella Olivia Clark como Bela, la niña protagonista

como Bela, la niña protagonista Jay Duplass como Russell, el esposo de Ursula

como Russell, el esposo de Ursula Dichen Lachman como Lois, una exorcista

como Lois, una exorcista Arian Moayed como Frank

como Frank Karen Allen como Ruth, la abuela de Bela

¿QUÉ OTRAS PELÍCULAS PUEDES VER DESPUÉS DE “OTHER MOMMY”?

La galardonada actriz Jessica Chastain ya transitó el género de terror con “Mama” (2013) e “It: Chapter Two” (2019), ambas cintas de Andy Muschietti.

Por otro lado, si te interesa el universo del autor Josh Malerman, debes saber que “Bird Box” es su obra más conocida.

"Other Mommy" es una película de terror del director Rob Savage que se desarrolla a lo largo de 93 minutos de metraje (Foto: Blumhouse Productions / Universal Pictures)