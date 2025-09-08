Daniel Craig vuelve como Benoit Blanc en la tercera entrega de la exitosa saga de intriga creada por Rian Johnson. Se trata de “Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out” (en inglés: “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” y en España: “Puñales por la espalda: De entre los muertos“). ¿Quieres saber más al respecto? Pues, en esta nota de Gestión Mix, te contamos todos los detalles que debes conocer sobre la película de Netflix.

Vale precisar que el título de la cinta hace referencia a una canción icónica: “Wake Up Dead Man”, con la que se cierra el álbum “Pop” de U2 (1997).

Esto implica que se sigue respetando la tradición musical de la franquicia: la primera película tomó su nombre de “Knives Out” de Radiohead, mientras que la segunda se inspiró en “Glass Onion” de The Beatles.

LA SINOPSIS DE “WAKE UP DEAD MAN: UN MISTERIO DE KNIVES OUT”

Este largometraje traslada a Blanc hacia una pequeña iglesia en el norte del estado de Nueva York. Esta vez, el caso gira en torno al reverendo Jud Duplenticy (Josh O’Connor), un joven sacerdote enviado para asistir al carismático monseñor Jefferson Wicks (Josh Brolin).

Entonces, cuando ocurre un asesinato aparentemente imposible dentro de la congregación, la comunidad religiosa lo interpreta como un milagro divino.

Sin embargo, Blanc está convencido de que existe una explicación terrenal para lo sucedido... haciendo que navegue entre creencias sobrenaturales y evidencia física.

En estas circunstancias, la jefa de policía Geraldine Scott (Mila Kunis) no tiene pistas claras sobre el crimen. Por lo tanto, decide colaborar con Blanc para resolver un misterio que parece desafiar toda lógica.

¿YA VISTE EL TRÁILER DE “WAKE UP DEAD MAN: UN MISTERIO DE KNIVES OUT”?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “WAKE UP DEAD MAN: UN MISTERIO DE KNIVES OUT”

Al igual que las anteriores entregas de la saga, “Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out” cuenta con un destacado elenco principal.

Daniel Craig como el detective Benoit Blanc

como el detective Benoit Blanc Josh O’Connor como el reverendo Jud Duplenticy

como el reverendo Jud Duplenticy Josh Brolin como el monseñor Jefferson Wicks

como el monseñor Jefferson Wicks Glenn Close como la feligresa Martha Delacroix

como la feligresa Martha Delacroix Mila Kunis como la jefa de policía Geraldine Scott

como la jefa de policía Geraldine Scott Jeremy Renner como el Dr. Nat Sharp

como el Dr. Nat Sharp Kerry Washington como la abogada Vera Draven

como la abogada Vera Draven Andrew Scott como el exitoso escritor Lee Ross

como el exitoso escritor Lee Ross Cailee Spaeny como la violonchelista Simone Vivane

como la violonchelista Simone Vivane Daryl McCormack como el aspirante político Cy Draven

como el aspirante político Cy Draven Thomas Haden Church como el jardinero Samson Holt

¿DÓNDE VER “WAKE UP DEAD MAN: UN MISTERIO DE KNIVES OUT”?

“Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out” tiene su estreno programado en Netflix el viernes 12 de diciembre del 2025.

Cabe resaltar que la película tendrá primero una exhibición limitada en cines selectos a partir del 26 de noviembre en Estados Unidos, dos semanas antes de su llegada a la plataforma de streaming.

El póster de "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out", película del director Rian Johnson que se desarrolla a lo largo de 140 minutos de metraje (Foto: Netflix)