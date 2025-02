Netflix vuelve a apostar por otra película mexicana, pero esta vez presenta una drama de acción que sigue a un grupo de militares que mientras realizan un viaje en la frontera entre México y EE.UU. son atacados por un escuadrón de asesinos. Se trata de “Contraataque”, dirigida por Chava Cartas a partir de una guion de José Rubén Escalante Méndez.

“No se trata de un panfleto militar, simplemente es una película de acción, con personas a las que podemos admirar”, señaló Cartas a El Universal. “Quería mostrar héroes de este país, y no héroes malos, ni del narco, ni de la mafia, como luego se da esa idea, de que sólo tienen dinero, mujeres y poder, cuando la cosa no es así en la realidad, son gente que mata personas. Los Murciélagos están en la línea de fuego, creyendo y luchando”.

Luis Alberti, Noé Hernández, Mayra Batalla, Leonardo Alonso, Pedro Joaquín, Guillermo Nava y David Calderón León conforman el elenco principal de “Contraataque”. El director admitió que “el reto no era el presupuesto, sino evitar una película a la gringa, con todo y que me gustan, que no se sustentara en la pirotecnia y las explosiones, porque obviamente no tenemos el músculo, pero sí crear personajes entrañables”.

Luis Alberti es el protagonista de la película de acción mexicana "Contraataque", donde interpreta al capitán Guerrero (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “CONTRAATAQUE”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Contraataque”, “tras rescatar a dos rehenes y hacerse de un nuevo enemigo, el capitán Guerrero y su escuadrón de élite se enfrentan a la emboscada de un grupo criminal”.

¿CÓMO VER “CONTRAATAQUE”?

“Contraataque” se estrenará el viernes 28 de febrero de 2025 en Netflix, por lo tanto para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “CONTRAATAQUE”

REPARTO DE “CONTRAATAQUE”

Noé Hernández como Josefo

Luis Alberti como Armando

Mayra Batalla como Lucía

Roberta Burns como el teniente Atenea

Luis Curiel

Alejandra Herrera como la sargento Quetzal

Guillermo Quintanilla como el coronel Marcelo

Leonardo Alonso como Dámaso

Ishbel Bautista

Mario Alberto Monroy como Tuco

Guillermo Nava

Manuel Villegas como Adalberto

Luz Ramos como el teniente Stum

Pedro Joaquín como Chucho

David Calderón León

Israel Islas

José Luis Enríquez como Joaquín

Cesar Antulio

Armando (Luis Alberti) se gana el odio de unos criminales tras defender a dos mujeres en la película de acción mexicana "Contraataque" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “CONTRAATAQUE”?

“Contraataque”, que fue producida por la compañía Draco Films, tiene una duración de 85 minutos, es decir, 1 hora y 25 minutos.

¿DÓNDE SE GRABÓ “CONTRAATAQUE”?

“Contraataque”, distribuida por Videocine y Netflix, fue filmada en el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.