El director Ron Howard, famoso por obras como “Una mente brillante”, “Willow, en la tierra del encanto” y “El código Da Vinci”, regresó al cine con una película que presenta una visión oscura y cruda de la naturaleza humana. Se trata de "Eden“, un thriller dramático inspirado en hechos reales y con un elenco de estrellas. ¿Quieres saber más detalles sobre el filme? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la cinta se desarrolla a lo largo de 129 minutos de metraje, tiene un guion de Noah Pink y la banda sonora a cargo del galardonado Hans Zimmer.

Y, aunque la historia se desarrolla en las islas Galápagos (Ecuador), la producción se filmó íntegramente en Queensland, Australia.

LA SINOPSIS DE “EDEN”

"Eden“ está ambientada en 1929 y se centra en tres grupos distintos que abandonan la civilización occidental en busca de una nueva forma de vida en la Isla Floreana, parte del archipiélago de las Galápagos.

La trama arranca con el Dr. Friedrich Ritter (Jude Law) y su esposa Dora Strauch (Vanessa Kirby), una pareja alemana que huye de su país natal rechazando los valores burgueses que -según ellos- corrompen la verdadera naturaleza de la humanidad.

Eventualmente, su aislamiento se ve interrumpido cuando llegan otros colonos: Margret y Heinz Wittmer (Sydney Sweeney y Daniel Brühl), una familia práctica y capaz que demuestra tener serias intenciones de establecerse en el lugar.

Por si fuera poco, a la isla también llega Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn (Ana de Armas), una autoproclamada baronesa que se describe a sí misma como la “encarnación de la perfección”.

Así, entre las inclemencias del clima, la fauna salvaje y la completa falta de comodidades, los tres grupos pronto descubrirán que la vida en Floreana es mucho más ardua de lo que jamás imaginaron.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “EDEN”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EDEN”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Eden“:

Jude Law como el Dr. Friedrich Ritter

como el Dr. Friedrich Ritter Vanessa Kirby como Dora Strauch

como Dora Strauch Daniel Brühl como Heinz Wittmer

como Heinz Wittmer Sydney Sweeney como Margret Wittmer

como Margret Wittmer Ana de Armas como Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn

como Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn Jonathan Tittel como Harry Wittmer

Richard Roxburgh como Allan Hancock

Toby Wallace como Robert Phillipson

Felix Kammerer como Rudolph Lorenz

Ignacio Gasparini como Manuel Borja

¿DÓNDE VER “EDEN”?

“Eden“ se estrenó en cines selectos de Estados Unidos el viernes 22 de agosto de 2025, a través de Vertical Entertainment.

Por lo tanto, si te encuentras en este territorio, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

Cabe resaltar que, hasta el momento, la película todavía no tiene fecha de estreno en Latinoamérica ni en España.

El póster de "Eden", película escrita por Noah Pink que se desarrolla a lo largo de 129 minutos de metraje (Foto: Imagine Entertainment)