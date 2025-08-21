Samara Weaving es la protagonista de "Eenie Meanie", película sobre robos del director Shawn Simmons (Foto: 20th Century Studios)
Samara Weaving es la protagonista de "Eenie Meanie", película sobre robos del director Shawn Simmons (Foto: 20th Century Studios)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

“Velocidad salvaje” (en España: "La conductora" y en inglés: “Eenie Meanie”) es una peculiar película que combina elementos de comedia, acción y suspenso. Así, si te gustaría disfrutarla en el , esta nota es para ti. A continuación, te Gestión Mix te cuenta exactamente de qué trata y cómo verla.

Vale precisar que la cinta está escrita y dirigida por Shawn Simmons y tiene como protagonista a Samara Weaving, también estrella de "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, ”Ready or Not" y “Guns Akimbo“.

Además, en su reparto, destacan: Karl Glusman, Randall Park, Steve Zahn, Andy Garcia, entre otras figuras.

Por si fuera poco, los productores son Rhett Reese, Paul Wernick y Marty Ewing, el equipo detrás de éxitos como “Deadpool” y “Zombieland”.

LA SINOPSIS DE “VELOCIDAD SALVAJE”

“Velocidad salvaje” narra la historia de Edie, una ex conductora de fugas reformada que se ve arrastrada de regreso a su oscuro pasado cuando un antiguo empleador le ofrece una oportunidad única: salvar la vida de su ex novio poco confiable.

Así, nuestra protagonista debe decidir si acepta o no participar en el atraco a un casino, donde debe poner a prueba sus habilidades al volante una vez más.

Aunque, por supuesto, el precio del fracaso es alto, ya que -si no logra completar la misión- las consecuencias serán terribles.

¿YA VISTE EL TRÁILER DE “VELOCIDAD SALVAJE”?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “VELOCIDAD SALVAJE”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Velocidad salvaje”:

  • Samara Weaving como Edie / Eenie Meanie, la protagonista
  • Karl Glusman como John, el ex novio
  • Andy García como Nico, el antiguo jefe
  • Steve Zahn como Dad Meaney
  • Randall Park como Leo
  • Marshawn Lynch como Perm Walters
  • Mike O’Malley como George
  • Kyanna Simone como Baby Girl
  • Jermaine Fowler como The Chaperone
  • Chris Bauer como Gary

¿DÓNDE VER “VELOCIDAD SALVAJE”?

“Velocidad salvaje” se estrena, exclusivamente en el streaming, el viernes 22 de agosto de 2025.

Las plataformas elegidas para su transmisión son:

  • En Estados Unidos:
  • En Latinoamérica, España y otros países:

Por lo tanto, para ver la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a cualquiera de estas alternativas (según el territorio en el que te encuentres).

El póster de "Eenie Meanie", película centrada en una conductora de fugas que debe enfrentarse a su pasado (Foto: 20th Century Studios)
El póster de "Eenie Meanie", película centrada en una conductora de fugas que debe enfrentarse a su pasado (Foto: 20th Century Studios)
SOBRE EL AUTOR

Espacio de información con notas utilitarias, de tendencias y personas. Además, con información práctica sobre managment y empleo.

TAGS