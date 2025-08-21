“Velocidad salvaje” (en España: "La conductora" y en inglés: “Eenie Meanie”) es una peculiar película que combina elementos de comedia, acción y suspenso. Así, si te gustaría disfrutarla en el streaming, esta nota es para ti. A continuación, te Gestión Mix te cuenta exactamente de qué trata y cómo verla.
Vale precisar que la cinta está escrita y dirigida por Shawn Simmons y tiene como protagonista a Samara Weaving, también estrella de "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, ”Ready or Not" y “Guns Akimbo“.
Además, en su reparto, destacan: Karl Glusman, Randall Park, Steve Zahn, Andy Garcia, entre otras figuras.
Por si fuera poco, los productores son Rhett Reese, Paul Wernick y Marty Ewing, el equipo detrás de éxitos como “Deadpool” y “Zombieland”.
LA SINOPSIS DE “VELOCIDAD SALVAJE”
“Velocidad salvaje” narra la historia de Edie, una ex conductora de fugas reformada que se ve arrastrada de regreso a su oscuro pasado cuando un antiguo empleador le ofrece una oportunidad única: salvar la vida de su ex novio poco confiable.
Así, nuestra protagonista debe decidir si acepta o no participar en el atraco a un casino, donde debe poner a prueba sus habilidades al volante una vez más.
Aunque, por supuesto, el precio del fracaso es alto, ya que -si no logra completar la misión- las consecuencias serán terribles.
¿YA VISTE EL TRÁILER DE “VELOCIDAD SALVAJE”?
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “VELOCIDAD SALVAJE”
A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Velocidad salvaje”:
- Samara Weaving como Edie / Eenie Meanie, la protagonista
- Karl Glusman como John, el ex novio
- Andy García como Nico, el antiguo jefe
- Steve Zahn como Dad Meaney
- Randall Park como Leo
- Marshawn Lynch como Perm Walters
- Mike O’Malley como George
- Kyanna Simone como Baby Girl
- Jermaine Fowler como The Chaperone
- Chris Bauer como Gary
¿DÓNDE VER “VELOCIDAD SALVAJE”?
“Velocidad salvaje” se estrena, exclusivamente en el streaming, el viernes 22 de agosto de 2025.
Las plataformas elegidas para su transmisión son:
Por lo tanto, para ver la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a cualquiera de estas alternativas (según el territorio en el que te encuentres).