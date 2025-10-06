Si hay una artista a la que podemos calificar como la más popular del momento, sin dudas, esa es Taylor Swift, quien no para de quebrar récords desde el lanzamiento de “The Life of a Showgirl”, su nuevo álbum de estudio. Así, para alegría de sus seguidores, la talentosa rubia regresa al programa “The Tonight Show con Jimmy Fallon”... en medio de la promoción del disco. Pero, ¿sabes exactamente a qué hora se presenta y cómo puedes verla en vivo? Pues, descúbrelo en esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que esta es la séptima aparición de la estrella de la música en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Por ello, el espacio televisivo preparó un adelanto muy especial: un video ambientado en Las Vegas con referencias al casino y, por supuesto, al icónico número 13 de la artista.

Not a lot going on at the moment. pic.twitter.com/yCH2hI3vp3 — Jimmy Fallon (@jimmyfallon) September 25, 2025

¿CUÁNDO SE TRANSMITE EL EPISODIO DE TAYLOR SWIFT EN “THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON”?

La aparición de Taylor Swift en “The Tonight Show con Jimmy Fallon” está programada para este lunes 6 de octubre del 2025.

Obviamente, la fecha no es casualidad: llega tan solo tres días después de la publicación de “The Life of a Showgirl”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO DE TAYLOR SWIFT EN “THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON”?

Como es habitual, el programa de Jimmy Fallon comienza a las 8:35 p.m. (PT) / 11:35 p.m. (ET).

Y si bien la transmisión es originalmente para territorio estadounidense, aquí te dejo los horarios según país por si quieres buscar actualizaciones en redes sociales sobre la presentación.

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:35 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:35 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:35 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:35 a.m. del martes 7 de octubre España 5:35 a.m. del martes 7 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO DE TAYLOR SWIFT EN “THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON”?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la aparición de Taylor Swift en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, tan solo debes conectarte—en el horario indicado—a la señal en vivo de NBC.

Otra alternativa es el servicio de streaming Peacock y, por supuesto, los clips en el canal oficial de YouTube del programa después de que el episodio se transmita en directo.

TAYLOR SWIFT, ¿CANTARÁ EN “THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON”?

Si bien no está del todo descartado que Taylor Swift interprete alguno de los temas de “The Life of a Showgirl” en el espacio televisivo, el episodio tiene un invitado musical programado: la banda The Format.

Sea como sea, lo que sí está confirmado es que Swift es una de las entrevistadas de la noche. La otra es la reconocida actriz Keri Russell.

Taylor Swift en una de sus apariciones previas en el programa "The Tonight Show con Jimmy Fallon" (Foto: NBC)