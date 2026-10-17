Si buscas producciones de terror y suspenso, Netflix al igual que otras plataformas de streaming tienen varias opciones en sus respectivos catálogos. Recientemente, Amazon Prime Video estrenó la serie “Carrie”, mientras que Peacock lanzó “Crystal Lake”. En tanto, Netflix estrenó una miniserie de suspense, terror y misterio que ha recibido una respuesta positiva por parte de la crítica especializada, alcanzando una sólida aprobación del 87% en Rotten Tomatoes y un promedio de 70/100 en Metacritic. Además, se ha posicionado en el Top 10 en Estados Unidos, Latinoamérica y otras regiones.

La producción protagonizada por Josh Hartnett, Mackenzie Davis y Charlie Heaton (“Stranger Things”) gira en torno a una misteriosa y peligrosa criatura marina que emerge de las profundidades para aterrorizar a una aislada comunidad pesquera en Terranova, Canadá. Calvin Penney, un pescador local que lidia con el trauma por la misteriosa muerte de su padre décadas atrás, se une a la investigadora marina Fonda Howander para intentar descifrar el origen de la criatura.

Se trata de “Below” (“Bajo la superficie” en español), que fue dirigida por Jamie Childs (“The Sandman”, “His Dark Materials”), Helen Shaver (“The Penguin”, “Station Eleven”) y Stephen Dunn (“Closet Monster”, “Queer as Folk”) a partir del guion de Karen Walton (“Orphan Black”), Perry Chafe (“Saint-Pierre”) y Natty Zavitz (“Edging”).

Josh Hartnett es el protagonista de la miniserie canadiense "Bajo la superficie", donde interpreta a Calvin Penney, un pescador bondadoso pero testarudo (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “BAJO LA SUPERFICIE”

Calvin revive los traumas de su infancia cuando escucha hablar de un plan de reasentamiento, un enorme iceberg aparece en el puerto y una criatura monstruosa para amenazar a pequeño pueblo pesquero en el que vive junto con su familia. A pesar de sus miedos, está decidido a descubrir la verdad.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Below”, “décadas después de la misteriosa muerte de su padre, Calvin Penney (Josh Hartnett), un pescador de gran corazón y carácter testarudo, sigue preso del pasado. Ahora, ante la aparición de una criatura marina no identificada que empieza a sembrar el terror en su pueblo natal, Calvin debe luchar para mantenerlo unido

Empeñado en proteger a su hijo Wade (Charlie Heaton) y a toda su familia, une fuerzas con una investigadora marina que está de visita (Mackenzie Davis) para enfrentar a la criatura y revelar los secretos escondidos de la isla antes de que sea demasiado tarde.”

¿CÓMO VER “BAJO LA SUPERFICIE”?

“Bajo la superficie” está disponible en Netflix desde el 8 de octubre de 2026, por lo tanto, para ver la nueva miniserie canadiense solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “BELOW”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BAJO LA SUPERFICIE”

Josh Hartnett como Calvin Penney

Mackenzie Davis como Fonda Howander

Charlie Heaton como Wade Penney

Natasha Henstridge como Jan

Joshua Close como Jaxon Noseworthy

Rohan Campbell como Jay Penney

Willow Kean como Ruth Penney

Ruby Stokes como Mary Penney

Kaleb Horn como Noah

Mary Walsh como Linda