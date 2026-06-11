“Rosario Tijeras” acaba de regresar a la pantalla. Y es que la serie mexicana de crimen y drama, encabezada por la reconocida Bárbara de Regil, vuelve a la plataforma de la “N” roja con su temporada 5. Así, como suele ocurrir con cada nueva entrega, entre los fans ya circulan las mismas dudas de siempre: ¿cuántos episodios trae esta vez? y ¿están todos disponibles en Netflix desde el inicio? Entonces, si estás buscando resolver esas preguntas antes de lanzarte a maratonear la ficción, en esta nota de Gestión Mix encontrarás la información que necesitas.

Vale precisar que esta tanda de capítulos trascurre un año después del violento final de la cuarta temporada.

En ese contexto, Rosario (Bárbara de Regil) se refugia junto a “El Ángel” (Sebastián Martínez) en un barrio de Tijuana, donde intenta reconstruir su vida hasta que descubre que Rubí (Samantha Acuña) sigue viva y que Arteaga (Hernán Mendoza) la manipuló para convertirla en su rival.

De esta manera, la interrogante que articula toda la entrega es la siguiente: ¿cómo se puede sobrevivir a una guerra contra la sangre de tu sangre?

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rosario Tijeras” - Temporada 5:

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 5 DE “ROSARIO TIJERAS”?

La quinta entrega de la serie mexicana cuenta con 40 episodios en total, con una duración aproximada de 43 minutos por capítulo.

Según Netflix Tudum, la temporada llegó a la plataforma el pasado miércoles 10 de junio del 2026 con 38 episodios disponibles desde el primer día.

Sin embargo, los dos capítulos finales están programados para emitirse el sábado 20 de junio.

Recuerda: “Rosario Tijeras 5” puede verse en el catálogo de Netflix en América Latina y Estados Unidos.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS ACUMULA LA SERIE “ROSARIO TIJERAS” EN TOTAL?

Con esta quinta entrega, la serie suma 277 episodios distribuidos a lo largo de sus cinco temporadas.

La primera lanzó 60 capítulos, la segunda sumó 67, la tercera llegó a 70, y a partir de la cuarta la producción adoptó un formato más compacto de 40 por entrega.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “ROSARIO TIJERAS” - TEMPORADA 5?

Bárbara de Regil encabeza el elenco como Rosario López, con Sebastián Martínez como “El Ángel” y Samantha Acuña como Rubí, la hija que se convierte en el eje del conflicto central de la temporada.

Asimismo, conforman el reparto: Hernán Mendoza como el villano Güero Arteaga, Francisco Angelini como Juan Antonio, Andrés Borda como Sebastián Uriel, Anette Michel como Victoria y Paulette Hernández como Lucía.

El personaje de Daniel Salgado "El Ángel", interpretado por el actor colombiano Sebastián Martínez, reaparece en la temporada 5 de la serie mexicana "Rosario Tijeras" (@barbaraderegil / Instagram)