En la televisión latinoamericana, hay historias que se quedan grabadas en la memoria colectiva y “Rosario Tijeras” ocupa ese lugar desde hace años. Y es que la serie mexicana encabezada por Bárbara de Regil se consolidó como uno de los títulos más sólidos del catálogo de Netflix de la región, con temporadas que siempre encendieron el debate y mantuvieron a su fandom en permanente expectativa. Así, con la quinta entrega del show a punto de incorporarse a la plataforma, aquí Gestión Mix te cuenta cuándo se estrena, cuántos episodios suma y qué datos claves necesitas saber antes de verla.

Vale precisar que la ficción se basa en la novela del escritor colombiano Jorge Franco y, a lo largo de los años, la versión mexicana fue construyendo su propio universo narrativo con un tono propio.

De esta manera, la serie mezcla acción, drama familiar y conflictos del crimen organizado con una protagonista que, además, ejerce como productora ejecutiva del proyecto.

LA TRAMA DE LA QUINTA TEMPORADA DE “ROSARIO TIJERAS”

Tal como revela Netflix, la temporada 5 de “Rosario Tijeras” se desarrolla un año después del brutal enfrentamiento en el que Rosario (Bárbara de Regil) creyó haber perdido a su hija Ruby (Samantha Acuña) a manos de Güero Arteaga (Hernán Mendoza).

Devastada, ella se refugia junto a “El Ángel” (Sebastián Martínez) en un barrio de Tijuana, buscando redención en cada esquina hasta que descubre la verdad: Ruby no solo está viva, sino que ha sido manipulada todo este tiempo por Arteaga para convertirse en su enemiga.

Entonces, Rosario regresa a México decidida a derribar el cartel de su enemigo, aun cuando eso implique enfrentarse a su propia hija, la persona que más ama en el mundo.

EL TRÁILER DE LA QUINTA TEMPORADA DE LA SERIE “ROSARIO TIJERAS”

¿CUÁNDO SE LANZA LA QUINTA TEMPORADA DE “ROSARIO TIJERAS”?

La quinta temporada de “Rosario Tijeras” se estrena en Netflix el miércoles 10 de junio del 2026.

Esta entrega se compone de 40 episodios, con una duración aproximada de 43 minutos cada uno.

Así, la serie alcanza un total de 277 capítulos, consolidándose como uno de los títulos más extensos del catálogo latinoamericano de la plataforma.

Temporada 1: 60 episodios

60 episodios Temporada 2: 67 episodios

67 episodios Temporada 3: 70 episodios

70 episodios Temporada 4: 40 episodios

40 episodios Temporada 5: 40 episodios

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE LA QUINTA TEMPORADA DE “ROSARIO TIJERAS”?

Se espera que la quinta entrega de “Rosario Tijeras” llegue a Netflix durante las primeras horas de su fecha de lanzamiento.

Horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 10 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 10 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 10 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 10 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del miércoles 10 de junio

¿CÓMO VER LA QUINTA TEMPORADA DE “ROSARIO TIJERAS”?

La temporada 5 de “Rosario Tijeras” estará disponible únicamente para los suscriptores de Netflix en Latinoamérica y Estados Unidos al momento de su estreno.

Por lo tanto, si te encuentras en estos territorios y quieres disfrutarla sin problemas, asegúrate de ser un usuario activo de la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En EE. UU., recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de la temporada 5 de "Rosario Tijeras", serie mexicana que explora géneros como el drama, la acción y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: Netflix)