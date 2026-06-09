Cuando una serie alcanza una quinta temporada en el catálogo latinoamericano de Netflix y sigue despertando conversación entre entrega y entrega, queda claro que hay algo muy particular en su elenco. De esta manera, “Rosario Tijeras” se ha ganado ese lugar con personajes que el público identifica de inmediato y actores que ya ocupan un sitio especial en la memoria afectiva de su audiencia fiel. Así, si te gustaría repasar quién es quién en la nueva temporada antes de darle al play, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el show televisivo es la adaptación de la novela homónima del escritor colombiano Jorge Franco.

Y ahora, su quinta entrega apuesta por una mayor escala de acción física y por un conflicto central que enfrenta a una madre contra su propia hija en bandos opuestos del crimen organizado.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rosario Tijeras” - Temporada 5:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “ROSARIO TIJERAS”

1. Bárbara de Regil como María del Rosario López Ramos (Rosario Tijeras)

Bárbara de Regil nuevamente le da vida a Rosario López, la protagonista de toda la saga y también productora ejecutiva de esta entrega.

Además de este show televisivo, la actriz mexicana forma parte de los elencos de “Blackout” (2022), “MexZombies” (2022) y “Tiempos felices” (2014).

Bárbara de Regil como Rosario López en una escena de la temporada 5 de la serie mexicana "Rosario Tijeras" (Foto: Netflix)

2. Sebastián Martínez como Daniel Salgado “El Ángel”

El regreso de “El Ángel”, interpretado por el actor colombiano Sebastián Martínez, es el punto de partida emocional y narrativo de la temporada.

Rosario, devastada por la pérdida de su hija, se refugia junto a él en Tijuana, mientras busca redención o muerte en cada esquina.

Sin embargo, cuando descubre que Rubí no solo está viva, sino que ha sido manipulada para convertirse en su enemiga, su aparente calma se rompe y la historia entra en modo guerra total entre madre e hija.

Importante: “El Ángel” es el padre biológico de Rubí.

Sebastián Martínez como "El Ángel" y Bárbara de Regil como Rosario López en una escena de la temporada 5 de la serie mexicana "Rosario Tijeras" (Foto: Netflix)

3. Samantha Acuña como Rubí Salgado López

Samantha Acuña retoma el papel de Rubí, la hija de Rosario que—en esta temporada—se convierte en su principal antagonista.

La actriz mexicana también ha participado en producciones como “Control Z” y “Kokoro: Corazón de Ciudad” (2025).

La actriz Samantha Acuña como Rubí Salgado en una escena de la temporada 5 de la serie mexicana "Rosario Tijeras" (Foto: Netflix)

4. Francisco Angelini como Juan Antonio

Juan Antonio es otro personaje que aparece a lo largo de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”.

Él está interpretado por Francisco Angelini, reconocido por su trabajo previo en “Blind Waters” (2023), “Siempre tuya Acapulco” (2014) y “Secretos de familia” (2013).

El actor Francisco Angelini como Juan Antonio en una escena de la temporada 5 de la serie mexicana "Rosario Tijeras" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Rosario Tijeras” - Temporada 5

De acuerdo con Sensacine, completan el reparto:

5. Juan Pablo Campa como Dylan

como Dylan 6. Marina Ruiz como Pamela

como Pamela 7. Harold Azuara como Montes

como Montes 8. Alejandro Guerrero como el Capitán Bravo

como el Capitán Bravo 9. Marco León como Máicol

como Máicol 10. Verónica Langer como Aurora

como Aurora 11. Pamela Almanza como Laura Peralta