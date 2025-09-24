Los fanáticos de “Alice in Borderland” al fin podrán disfrutar de la tercera temporada, que se estrena el 25 de septiembre de 2025. Aunque la segunda entrega adaptó el final del manga del mismo nombre de Haro Aso, la serie japonesa de Netflix regresa con una historia original. En los nuevos episodios, Arisu Ryōhei (Kento Yamazaki) y Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya) se separan y deben unirse a otros participantes para participar en los juegos mortales.

Los protagonistas del drama dirigido por Shinsuke Sato a partir del guion de Yasuko Kuramitsu y Shinsuke Sato regresan a la peligrosa “Zona Fronteriza” y tienen que enfrentarse a la aún desconocida fase “Joker” en un intento desesperado por encontrar la manera de regresar a su mundo original.

Pero antes de enfocarte en las nuevas aventuras que vivirán Arisu Ryōhei y Yuzuha Usagi en la tercera temporada de “Alice in Borderland”, debes recordar los principales eventos de la anterior entrega.

LAS COSAS QUE DEBES RECORDAR ANTES DE VER LA TEMPORADA 3 DE “ALICE IN BORDERLAND”

1. La derrota del Rey de Picas

En la segunda etapa del juego, los personajes principales deben conseguir las cartas con figuras, es decir, vencer a los ciudadanos de las Tierras Fronterizas. Logran vencer al Rey de Tréboles, a la Jota de Corazones, al Rey de Diamantes y al Rey de Espadas. Este último resulta un rival complicado y el enfrentamiento deja a Kuina, Ann, Aguni y la recién llegada Heiya gravemente heridos.

El Rey de Diamante se sacrificó en el juego contra Chisuya en la temporada 2 de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

2. Arisu y Usagi se enfrentan a la Reina de Corazones.

En ese punto de la segunda temporada de “Alice in Borderland”, solo quedan Arisu y Usagi para enfrentar a la Reina de corazones, Mira, quien les explica que, para ganar deben sobrevivir a tres rondas de croquet. Sin embargo, se trata de una trampa y lo sumerge en historias de realidad virtual, extraterrestres, androides y otros relatos falsos.

Cuando Arisu intenta asesinarla, Usagi lo detiene. Pero Mira le hace creer que está internado en un centro psiquiátrico, que ella es su doctora, que Usagi es una paciente con la que ha creado un vínculo y que todo ese mundo solo está en su cabeza. Usagi interviene y logra que Arisu continúe el juego y derrote a la Reina de corazones.

Arisu logra derrotar a la Reina de corazones al final de la segunda temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

3. Los sobrevivientes toman una decisión

Tras esa última victoria, los juegos finalmente terminan y los sobrevivientes tienen dos opciones: aceptar o rechazar su residencia permanente en ese mundo. Arisu, Usagi, Kuina, Chishiya, Aguni, Heiya y Niragi rechazan la oferta, mientras que Banda y Yaba la aceptan. No queda claro el destino de estos últimos, pero aparecerán en la tercera temporada.

Arisu, Usagi, Kuina, Chishiya, Aguni, Heiya y Niragi deciden no quedarse en el mundo de los juegos al final de la temporada 2 de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

4. La verdad para los que escapan de Tierras Fronterizas

Los que rechazaron la residencia en Tierras fronterizas despiertan en un hospital con distintas lesiones. Cuando un meteorito impactó contra la tierra, sus corazones se detuvieron por un minuto, y al parecer así llegaron al mundo de los juegos. De regreso en la realidad, no recuerdan nada respecto a los juegos ni se conocen.

Shuntarō Chishiya (Nijirō Murakami) aparece en el hospital al final de la segunda temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

5. La carta del Joker

A pesar de que no tienen recuerdos de lo que vivieron en Tierras fronterizas, cuando Arisu y Usagi se reencuentran sienten una conexión y salen a caminar juntos por los jardines del hospital. La segunda temporada de “Alice in Borderland” termina con la carta del Joker, sugiriendo que el juego aún no ha terminado.