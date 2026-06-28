Las series coreanas siguen dominando las conversaciones en redes y “Agente Kim reactivado” (título en inglés: “Agent Kim Reactivated” y en su idioma original: “Kim-bu-jang”) es el ejemplo más reciente de ese impacto. Y es que, desde su llegada a Netflix, la audiencia comenta con fuerza sus secuencias de acción y la transformación de un padre aparentemente común en un ejecutor implacable contra quienes le arrebataron a su hija. Así, si ya viste sus dos primeros episodios y te quedaste corto, aquí Gestión Mix te cuenta cuándo se estrenan los capítulos 3 y 4.

Vale precisar que la historia sigue a Kim Do-hyeon (So Ji-sub), un padre soltero que oculta una identidad como exagente de inteligencia surcoreano.

Entonces, cuando su hija desaparece tras un episodio de acoso escolar, regresa a sus habilidades de combate para encontrarla, lo que lo enfrenta con redes criminales y con su propio pasado.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Agente Kim reactivado”:

¿CUÁNDO SE LANZAN LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “AGENTE KIM REACTIVADO”?

Los nuevos capítulos de la serie coreana de Netflix llegarán el viernes 3 y el sábado 4 de julio del 2026, siguiendo el mismo esquema de estrenos dobles semanales con el que arrancó la producción.

De esta manera, el drama mantiene su ritmo de dos episodios por semana, tal como ocurrió con los capítulos 1 y 2, que se transmitieron el 26 y el 27 de junio.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “AGENTE KIM REACTIVADO”?

En Corea del Sur, los episodios de “Agente Kim reactivado” se emiten a las 9:50 p.m. (hora local) por la cadena SBS.

Así, al convertir ese horario al de diversos territorios a nivel internacional, el resultado es el siguiente:

Países Horario Estados Unidos 5:50 a.m. (PT) / 8:50 a.m. (ET) de los viernes y sábados México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:50 a.m. de los viernes y sábados Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:50 a.m. de los viernes y sábados Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:50 a.m. de los viernes y sábados Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 9:50 a.m. de los viernes y sábados España 2:50 p.m. de los viernes y sábados

Importante: estos horarios son referenciales, ya que el momento exacto de publicación en Netflix puede variar según la zona y las políticas de actualización de la plataforma.

¿DÓNDE VER LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “AGENTE KIM REACTIVADO”?

La serie “Agente Kim reactivado” está disponible en Netflix de manera simultánea a su transmisión por SBS en Corea del Sur.

Por lo tanto, no es necesario esperar semanas adicionales para acceder a los capítulos más recientes en el streaming: tan solo asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

"Agente Kim reactivado" es una serie surcoreana que explora géneros como la comedia y la acción (Foto: Fantagio / Studio S. / Netflix)