So Ji-sub es el protagonista de la serie surcoreana "Agente Kim reactivado", donde interpreta a Kim Do-hyeon, también conocido como Manager Kim (Foto: Netflix)
So Ji-sub es el protagonista de la serie surcoreana "Agente Kim reactivado", donde interpreta a Kim Do-hyeon, también conocido como Manager Kim (Foto: Netflix)
Redacción Mix
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El exagente secreto Kim Do-hyeon/ Gerente Kim (So Ji-sub) decide olvidar su pasado y llevar una vida normal para cumplir el deseo de su difunta esposa y enfocarse en la crianza de su hija. Sin embargo, el inesperado secuestro de su amada hija lo obliga a volver a ese mundo en “”, también conocida como “Agent Kim Reactivated” y “Manager Kim”. Su implacable búsqueda llama la atención equivocada, así que se une a dos padres que también fueron agentes secretos. ¿Quieres conocer más detalles sobre la nueva serie coreana de Netflix?

Además de So Ji-sub, este thriller de acción cuenta con las actuaciones de Choi Dae-hoon, Yoon Kyung-ho, Joo Sang-wook, Son Na-eun, Seo Su-min, Seo Ji-hye, Won Hyun-jun, Choi Bum-ho, Kim Sung-kyu, Lee Jae-yong, Yoo Ji-an, Lee Dong-ha, Park Jin-woo, Jo Bok-rae y Kim Dae-han, entre otros.

”, que se emite en SBS TV los viernes y sábados, se basa en el famoso webtoon “Manager Kim” de Jeong Jong-taek y Toy. Lee Seung-young se encarga de la dirección de la serie, mientras que Nam Dae-joong es el responsable del guion.

Yoon Kyung-ho como Park Jin-cheol, So Ji-sub como Kim Do-hyeon / Manager Kim y Choi Dae-hoon como Seong Han-su en una escena de la serie coreana "Agente Kim reactivado" (Foto: Netflix)
Yoon Kyung-ho como Park Jin-cheol, So Ji-sub como Kim Do-hyeon / Manager Kim y Choi Dae-hoon como Seong Han-su en una escena de la serie coreana "Agente Kim reactivado" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “AGENTE KIM REACTIVADO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “padre soltero, gerente de empresa y exmiembro de operaciones encubiertas, el agente Kim llevaba una vida normal hasta que su hija, Min-ji, desapareció. Tras descubrir que su hija había sido secuestrada, el agente Kim se vuelve implacable y se lanza a la búsqueda de información. Está decidido a rescatar a su hija por cualquier medio, incluso si eso significa destruir todo y a todos los que se interpongan en su camino."

Por lo visto en el tráiler de “Agent Kim Reactivated“, Kim Do-hyeon perdió a su esposa el mismo dia que nació su hija. Desde ese día, solo se ha dedicado a cuidar de Kim Min-ji y trabajar en un banco como una persona común y corriente.

¿CÓMO VER “AGENTE KIM REACTIVADO”?

Cada semana se emitirán dos nuevos episodios.

Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “AGENT KIM REACTIVATED”

REPARTO DE “AGENTE KIM REACTIVADO”

  • So Ji-sub como Kim Do-hyeon
  • Choi Dae-hoon como Seong Han-su
  • Yoon Kyung-ho como Park Jin-cheol
  • Joo Sang-wook como Joo Kang-chan
  • Son Na-eun como Sang-ah
  • Seo Su-min como Kim Min-ji
  • Seo Ji-hye como Lim Yu-jin
  • Won Hyun-jun como Mole Cricket (Kang Guk-cheol)
  • Choi Bum-ho como Chief Jang
  • Kim Sung-kyu como Kang Seong
  • Lee Jae-yong como Ri Eung-ryeong
  • Yoo Ji-an como Joo Hye-ri
  • Lee Dong-ha como Manager Nam
  • Park Jin-woo como Dry Cleaner Lim
  • Jo Bok-rae como Gold Tooth
  • Kim Dae-han como Kim Sang-man
  • Kim Yoon-bae como Park Kang-min
  • Kim Kyeong-ryong como Assemblyman Shim
  • Kael como Kim Nam-hoon
Yoon Kyung-ho da vida a Park Jin-cheol, So Ji-sub da vida a Kim Do-hyeon / Manager Kim y Choi Dae-hoon da vida a Seong Han-su en la serie surcoreana "Agente Kim reactivado" (Foto: Netflix)
Yoon Kyung-ho da vida a Park Jin-cheol, So Ji-sub da vida a Kim Do-hyeon / Manager Kim y Choi Dae-hoon da vida a Seong Han-su en la serie surcoreana "Agente Kim reactivado" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “AGENTE KIM REACTIVADO”?

La primera temporada de “Agent Kim Reactivated”, que cuenta con Hong Sung-chang, Kim Chul-min y Namkoong Jung como productores ejecutivos, tiene diez episodios.

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