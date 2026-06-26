El exagente secreto Kim Do-hyeon/ Gerente Kim (So Ji-sub) decide olvidar su pasado y llevar una vida normal para cumplir el deseo de su difunta esposa y enfocarse en la crianza de su hija. Sin embargo, el inesperado secuestro de su amada hija lo obliga a volver a ese mundo en “Agente Kim reactivado”, también conocida como “Agent Kim Reactivated” y “Manager Kim”. Su implacable búsqueda llama la atención equivocada, así que se une a dos padres que también fueron agentes secretos. ¿Quieres conocer más detalles sobre la nueva serie coreana de Netflix?

Además de So Ji-sub, este thriller de acción cuenta con las actuaciones de Choi Dae-hoon, Yoon Kyung-ho, Joo Sang-wook, Son Na-eun, Seo Su-min, Seo Ji-hye, Won Hyun-jun, Choi Bum-ho, Kim Sung-kyu, Lee Jae-yong, Yoo Ji-an, Lee Dong-ha, Park Jin-woo, Jo Bok-rae y Kim Dae-han, entre otros.

“Agente Kim reactivado”, que se emite en SBS TV los viernes y sábados, se basa en el famoso webtoon “Manager Kim” de Jeong Jong-taek y Toy. Lee Seung-young se encarga de la dirección de la serie, mientras que Nam Dae-joong es el responsable del guion.

Yoon Kyung-ho como Park Jin-cheol, So Ji-sub como Kim Do-hyeon / Manager Kim y Choi Dae-hoon como Seong Han-su en una escena de la serie coreana "Agente Kim reactivado" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “AGENTE KIM REACTIVADO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “padre soltero, gerente de empresa y exmiembro de operaciones encubiertas, el agente Kim llevaba una vida normal hasta que su hija, Min-ji, desapareció. Tras descubrir que su hija había sido secuestrada, el agente Kim se vuelve implacable y se lanza a la búsqueda de información. Está decidido a rescatar a su hija por cualquier medio, incluso si eso significa destruir todo y a todos los que se interpongan en su camino."

Por lo visto en el tráiler de “Agent Kim Reactivated“, Kim Do-hyeon perdió a su esposa el mismo dia que nació su hija. Desde ese día, solo se ha dedicado a cuidar de Kim Min-ji y trabajar en un banco como una persona común y corriente.

¿CÓMO VER “AGENTE KIM REACTIVADO”?

“Agente Kim reactivado” se estrenó el 26 de junio de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirán dos nuevos episodios.

Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “AGENT KIM REACTIVATED”

REPARTO DE “AGENTE KIM REACTIVADO”

So Ji-sub como Kim Do-hyeon

Choi Dae-hoon como Seong Han-su

Yoon Kyung-ho como Park Jin-cheol

Joo Sang-wook como Joo Kang-chan

Son Na-eun como Sang-ah

Seo Su-min como Kim Min-ji

Seo Ji-hye como Lim Yu-jin

Won Hyun-jun como Mole Cricket (Kang Guk-cheol)

Choi Bum-ho como Chief Jang

Kim Sung-kyu como Kang Seong

Lee Jae-yong como Ri Eung-ryeong

Yoo Ji-an como Joo Hye-ri

Lee Dong-ha como Manager Nam

Park Jin-woo como Dry Cleaner Lim

Jo Bok-rae como Gold Tooth

Kim Dae-han como Kim Sang-man

Kim Yoon-bae como Park Kang-min

Kim Kyeong-ryong como Assemblyman Shim

Kael como Kim Nam-hoon

Yoon Kyung-ho da vida a Park Jin-cheol, So Ji-sub da vida a Kim Do-hyeon / Manager Kim y Choi Dae-hoon da vida a Seong Han-su en la serie surcoreana "Agente Kim reactivado" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “AGENTE KIM REACTIVADO”?

La primera temporada de “Agent Kim Reactivated”, que cuenta con Hong Sung-chang, Kim Chul-min y Namkoong Jung como productores ejecutivos, tiene diez episodios.