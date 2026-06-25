Aunque decidió dejar la vida de agente secreto para cumplir el deseo de su difunta esposa, Kim Do-hyeon/ Gerente Kim (So Ji-sub) debe volver a ese mundo y utilizar su entrenamiento en combate para rescatar a su hija Min-ji (Seo Su-min), quien fue secuestrada en “Agente Kim reactivado”, también conocida como “Agent Kim Reactivated” y “Manager Kim”. El problema es que búsqueda llama la atención de la Oficina Nacional de Misiones Especiales. ¿Cuándo se estrenará la nueva serie coreana que llega a Netflix? ¿Cuántos episodios tiene?

Este thriller de venganza escrito por Nam Dae-joong y dirigido por Lee Seung-young y Lee So-eun se basa en el famoso webtoon “Manager Kim” de Jeong Jong-taek y Toy, y presenta una historia que combina intensas dosis de acción, comedia y suspenso.

“Agente Kim reactivado”, que se emite en SBS TV los viernes y sábados, cuenta con un elenco conformado por actores como So Ji-sub, Choi Dae-hoon, Yoon Kyung-ho, Joo Sang-wook, Son Na-eun, Seo Su-min, Seo Ji-hye, Won Hyun-jun, Choi Bum-ho, Kim Sung-kyu, Lee Jae-yong, Yoo Ji-an, Lee Dong-ha, Park Jin-woo, Jo Bok-rae y Kim Dae-han.

Yoon Kyung-ho como Park Jin-cheol, So Ji-sub como Kim Do-hyeon / Manager Kim y Choi Dae-hoon como Seong Han-su en una escena de la serie surcoreana "Agente Kim reactivado" (Foto: Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE “AGENTE KIM REACTIVADO”

El primer episodio de “Agente Kim reactivado” se estrenará el viernes 26 de junio de 2026 en Netflix. El segundo capítulo llegará el 27 de junio y cada semana se emitirán dos nuevos episodios.

Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “AGENTE KIM REACTIVADO”?

La primera temporada de “Agent Kim Reactivated”, que cuenta con Hong Sung-chang, Kim Chul-min y Namkoong Jung como productores ejecutivos, tiene diez episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “AGENTE KIM REACTIVADO”

Episodio 1: 26 de junio de 2026

Episodio 2: 27 de junio de 2026

Episodio 3: 3 de julio de 2026

Episodio 4: 4 de julio de 2026

Episodio 5: 10 de julio de 2026

Episodio 6: 11 de julio de 2026

Episodio 7: 17 de julio de 2026

Episodio 8: 18 de julio de 2026

Episodio 9: 24 de julio de 2026

Episodio 10: 25 de julio de 2026

¿A QUÉ HORA VER “AGENTE KIM REACTIVADO”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE “AGENT KIM REACTIVATED”

SINOPSIS “AGENTE KIM REACTIVADO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Agent Kim Reactivated”, “cuando la hija de un modesto padre desaparece, él desempolva sus antiguas habilidades como agente especial para encontrarla… y atrae la atención equivocada.”

REPARTO DE “AGENTE KIM REACTIVADO”

So Ji-sub como Kim Do-hyeon

Choi Dae-hoon como Seong Han-su

Yoon Kyung-ho como Park Jin-cheol

Joo Sang-wook como Joo Kang-chan

Son Na-eun como Sang-ah

Seo Su-min como Kim Min-ji

Seo Ji-hye como Lim Yu-jin

Won Hyun-jun como Mole Cricket (Kang Guk-cheol)

Choi Bum-ho como Chief Jang

Kim Sung-kyu como Kang Seong

Lee Jae-yong como Ri Eung-ryeong

Yoo Ji-an como Joo Hye-ri

Lee Dong-ha como Manager Nam

Park Jin-woo como Dry Cleaner Lim

Jo Bok-rae como Gold Tooth

Kim Dae-han como Kim Sang-man

Kim Yoon-bae como Park Kang-min

Kim Kyeong-ryong como Assemblyman Shim

Kael como Kim Nam-hoon