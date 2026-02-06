Antes de emocionar al público con la película surcoreana “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” (en inglés: "Even If This Love Disappears Tonight“), la actriz Shin Si‑ah ya se había ganado un espacio en Netflix gracias a un drama médico centrado en los primeros años de formación de un grupo de jóvenes gineco‑obstetras. Este se desarrolla a lo largo de 12 episodios y es ideal para quienes andan en busca de alguna interesante producción para sumar a su próxima maratón frente a la TV.

La serie a la nos referimos es “Manual para residentes” ("Resident Playbook“), una ficción que nos permite ver a Shin Si‑ah en un terreno distinto: a diferencia de “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche”, aquí el foco no está solo en el romance, sino en el aprendizaje profesional, los casos médicos y la vida en equipo.

Además, al tratarse de un spin‑off de "Pasillos de hospital" (“Hospital Playlist”), encontrarás cameos de personajes del drama original, mientras se alternan situaciones intensas con momentos cotidianos, música y humor.

Vale precisar que el show televisivo fue creado por Shin Won‑ho y Lee Woo‑jung, con un guion de Kim Song‑hee y la dirección de Lee Min‑soo.

LA TRAMA DE “MANUAL PARA RESIDENTES”

“Manual para residentes” narra la historia de un grupo de médicos en formación del área de obstetricia y ginecología del Centro Médico Yulje.

Allí, ellos intentan sobrevivir a las guardias, a la presión de los superiores y a sus propias inseguridades profesionales.

En este contexto, Shin Si‑ah le da vida a Pyo Nam‑kyung, una llamativa doctora novata muy atenta a la moda y al maquillaje que recorre el vestíbulo del hospital como si fuera una pasarela.

Y, al igual que sus compañeros, ella pronto descubre que la realidad de su trabajo como residente dista bastante de lo había imaginado antes de empezar la especialidad.

EL TRÁILER DE LA SERIE ​“MANUAL PARA RESIDENTES”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MANUAL PARA RESIDENTES”

Además de Shin Si-ah, estos son los intérpretes que se lucen en el elenco principal de “Manual para residentes”:

Han Ye-ji como Kim Sa-bi , quien siempre ha sido la estudiante número uno.

, quien siempre ha sido la estudiante número uno. Kang Yoo-seok como Uhm Jae-il , quien fue miembro de un grupo de ídolos en el pasado.

, quien fue miembro de un grupo de ídolos en el pasado. Jung Joon-won como Koo Do-won , talentoso residente de cuarto año en el departamento de obstetricia y ginecología.

, talentoso residente de cuarto año en el departamento de obstetricia y ginecología. Ko Yoon-jung como Oh Yi-young

como Oh Yi-young Lee Bong-ryun como Seo Jung-min , profesora de la especialidad.

, profesora de la especialidad. Lee Chang-hoon como Ryoo Jae-hwi , otro profesor de la especialidad.

, otro profesor de la especialidad. Jung Soon-won como Koo Seung-won , el hermano mayor de Do-won.

, el hermano mayor de Do-won. Son Ji-yoon como Gong Ki-sun , profesora de obstetricia y ginecología.

, profesora de obstetricia y ginecología. Lee Hyun-kyoon como Cho Joon-mo , profesor de obstetricia y ginecología.

, profesor de obstetricia y ginecología. Seo Yi-seo como Park Joon-seok, residente de cuarto año de medicina de urgencias.

¿DÓNDE VER “MANUAL PARA RESIDENTES”?

Tal como te puedes imaginar, “Manual para residentes” es un título exclusivo del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

