En el mundo laboral actual, la competencia es feroz. Cada vez son más los profesionales que buscan destacar en sus respectivas áreas, y el currículum sigue siendo la carta de presentación más poderosa para abrir puertas a nuevas oportunidades. Sin embargo, con el tiempo, este documento ha evolucionado, y algunos de sus campos han sufrido modificaciones o se han ajustado a las nuevas tendencias del mercado.

El currículum vitae (CV) sigue teniendo un objetivo claro: ofrecer un resumen conciso de tu formación, experiencia laboral, y habilidades para que los reclutadores o profesionales de Recursos Humanos puedan evaluar rápidamente si eres el candidato ideal para el puesto. No obstante, no todo lo que incluimos en el currículum es relevante o efectivo. De hecho, hay aspectos que los headhunters (cazatalentos) buscan con especial interés y otros que prefieren no ver.

Datos que debes incluir en tu currículum sobre tu experiencia laboral

Para ayudarte a optimizar tu currículum y maximizar tus posibilidades de éxito, hemos recopilado 7 datos imprescindibles sobre tu experiencia laboral que no pueden faltar, según las expertas cazatalentos españolas Sara Bieger y Puri Paniagua. Estos consejos no solo te ayudarán a destacar en el proceso de selección, sino que también podrían ser clave para superar a otros candidatos en la carrera por ese puesto de trabajo tan deseado.

1. Compañías en las que has estado

Las empresas en las que has desarrollado tu carrera son un indicador crucial para los reclutadores. Según Sara Bieger, de Alto Partners, y Puri Paniagua, de Pedersen & Partners, es fundamental que en tu currículum menciones las compañías en las que has trabajado y, más importante aún, los logros que has alcanzado en cada una de ellas.

Las empresas en las que has trabajado dicen mucho sobre tu trayectoria y tu capacidad para adaptarte a diferentes culturas empresariales. No basta con mencionar el nombre de la empresa; debes ofrecer contexto. “Todos creemos que sabemos lo que es El Corte Inglés, pero es que El Corte Inglés puede ser supermercados, puede ser viajes, puede ser tecnología… Entonces, contemos algo más de la empresa”, sugiere Bieger en Business Insider.

2. Información relevante sobre la empresa

Más allá de mencionar la empresa, es crucial que añadas información contextual sobre la misma. Esto incluye detalles como el nombre completo de la empresa, a qué se dedica, su volumen de facturación y las sedes en las que opera. Esta información ayuda a los reclutadores a entender mejor el entorno en el que te has desenvuelto y a crearse una imagen más precisa de tu experiencia.

Bieger enfatiza la importancia de incluir estos detalles porque, en muchos casos, el nombre de la empresa puede no ser suficiente para transmitir la magnitud de tu experiencia. “Hay empresas con un nombre muy conocido, pero hay empresas que si decimos un nombre X puede ser cualquier cosa”, explica Bieger.

3. Localización de las sedes en las que has trabajado

Si has trabajado en una empresa con sedes internacionales, no olvides mencionar dónde has estado y si has trabajado con equipos multidisciplinares o internacionales. Este dato es crucial, sobre todo si quieres destacar tu experiencia global.

Incluir la localización de las sedes en las que has trabajado no solo proporciona contexto, sino que también refuerza tu perfil como un profesional con experiencia internacional. “Cuando yo pienso en si eres internacional o no y veo que has estado en una empresa que tiene sede en Estados Unidos, en Francia y en Alemania, pues ya digo: ‘probablemente ha trabajado con equipos internacionales’”, comenta Bieger.

4. Logros que has conseguido a lo largo de tu carrera

Los logros son, sin duda, uno de los aspectos más importantes que debes destacar en tu currículum. Según Paniagua, los logros permiten a los reclutadores ver lo que realmente aportas de valor en cada posición que has ocupado. No se trata solo de listar las funciones que has desempeñado, sino de demostrar cómo has generado impacto en cada uno de tus roles.

“Nos interesan sobre todo los logros, para ver qué es lo que esa persona aporta de valor en cada una de las posiciones”, explica Paniagua. Asegúrate de incluir ejemplos concretos y, si es posible, cifras que respalden tus logros.

5. Equipos con los que has trabajado

Es común que muchos candidatos olviden mencionar los equipos de los que han formado parte o que han liderado. Sin embargo, este es un aspecto clave que los headhunters valoran mucho. Según Bieger, debes resaltar a quién reportabas, de qué equipo formabas parte, cuál liderabas y cómo ha evolucionado dicho equipo bajo tu liderazgo.

La capacidad para trabajar en equipo y liderar grupos es una habilidad muy valorada en el mercado laboral, por lo que no dudes en destacar estos aspectos en tu currículum.

6. Evitar describir funciones si el currículum es para un headhunter

Si estás preparando tu currículum para un headhunter, es importante que entiendas la diferencia entre describir funciones y ser responsable de algo. Las funciones suelen ser tareas operativas, mientras que las responsabilidades indican un nivel de liderazgo o toma de decisiones.

Paniagua menciona que, en la mayoría de los casos, los headhunters no están interesados en las funciones que has desempeñado, sino en las responsabilidades y logros que has alcanzado. Por lo tanto, evita sobrecargar tu currículum con descripciones detalladas de tus funciones y concéntrate en resaltar tus responsabilidades y logros.

7. Incluir cifras significativas o porcentajes

Finalmente, incluir cifras significativas o porcentajes que cuantifiquen tus logros puede ser la clave para destacar tu candidatura. Los números ofrecen una dimensión tangible de tus logros y permiten a los reclutadores hacerse una idea clara de la magnitud de tu impacto.

“Toda información que se pueda cuantificar, mejor. Es decir, poner números”, recomienda Bieger. No necesitas proporcionar cifras exactas, pero un incremento del 2% en ventas o una cuota de mercado del 7,5% puede hacer una gran diferencia en cómo perciben tu experiencia.